مشاريع مبتكرة على منصة «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من أبرز مشاريعها العملاقة والرائدة عبر منصتها الرئيسية خلال الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، اللتين تنظمهما الهيئة عبر منصة افتراضية على الإنترنت، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ومعرض «دبي للطاقة الشمسية»، أن النسخة ثلاثية الأبعاد المحايدة للكربون، الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توفر تجربة جديدة للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، وتتيح للشركات عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة من خلال منصات ثلاثية الأبعاد يتم تصميمها خصيصاً لتناسب احتياجات كل شركة، فضلاً عن إمكانية عقد اللقاءات والمشاركة في الندوات وورش العمل بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية في هذا المجال.

ويمكن لزوار المعرض زيارة منصة الهيئة دون الحاجة إلى السفر، للتعرف على مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، والذي يضم أعلى برج شمسي في العالم، بارتفاع 262.44 متراً، ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، التي تجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المُنتِج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات.

وستصل القدرة الإنتاجية للمجمّع إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم. كذلك تشتمل المنصة على مبنى الشراع الذي يعتبر أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم، حيث سيساوي أو يقل إجمالي استهلاك الطاقة في المبنى عن الطاقة التي ينتجها على مدار العام. وسيبلغ إجمالي الطاقة المتجددة التي سينتجها المبنى أكثر من 6500 ميجاوات ساعة من الكهرباء سنوياً، حيث سيتم تركيب ألواح شمسية كهروضوئية على سطح المبنى لتشغل مساحة تزيد على 20000 متر مربع، إضافة إلى ما يزيد على 1000 متر مربع من الألواح الشمسية المدمجة.

وتم تصميم المبنى للحصول على شهادة LEED البلاتينية (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، ومعايير نظام (WELL) الفضي العالمي للمباني الخضراء.

كذلك تستعرض الهيئة في منصتها المحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي. وتصل القدرة الإنتاجية للمحطة الكهرومائية إلى 250 ميجاوات، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

روبوت آلي

وتضم المنصة أيضاً الروبوت الآلي رباعي الأرجل (سبوت)، حيث تعد الهيئة أول مؤسسة خدماتية في المنطقة تستخدم هذا الروبوت في عملياتها الداخلية ومنها تحديد الأعطال، واختبار نقاط التوصيل في كابلات الجهد العالي، والكشف عن التسريب في أنابيب المياه، والقيام بدوريات المراقبة والأمن، والتأكد من مطابقة الأعمال الإنشائية للمواصفات باستخدام كاميرات متعددة الزوايا، والمساعدة في إدارة المرافق المختلفة مثل المخازن وغيرها، إضافة إلى مساعدة أصحاب الهمم.

علاوة على ذلك، يمكن لزوار المنصة مشاهدة باقة من الفيديوهات وتحميل الكتيبات التي تسلط الضوء على أهم مبادرات الهيئة ومشاريعها مثل مركز البحوث والتطوير ومركز الابتكار ومبادرة «الشاحن الأخضر للسيارات الكهربائية» ومبنى الشراع والدورة الثانية من مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية الشرق الأوسط» والمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء في حتا.

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