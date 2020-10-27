«مورو» يقدّم حلولاً متطورة في الحوسبة السحابية

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكد محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لهيئة هيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان»، أن مركز «مورو» يوفر مجموعة متكاملة من الجيل الجديد من حلول التحول الرقمي كخدمات الحوسبة السحابية وخدمات مراكز البيانات وخدمات إنترنت الأشياء والمدن الذكية والخدمات الرقمية والخدمات المهنية والمدارة وخدمات الأمن السيبراني، لافتاً إلى أن المركز يقدم حلولاً متطورة ومتنوعة في مجال الحوسبة السحابية بالتعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم مثل «في إم وير» و«فيرتوستريم» و«مايكروسوفت» و«علي بابا» و«أمازون» و«آي بي إم» و«غوغل» و«هواوي».

متطلبات

وأضاف: يهدف المركز من خلال التنوع في محفظة خدماته السحابية إلى توفير كافة متطلبات عملائه من القطاعين العام والخاص، والمساهمة بتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة من خلال التغلب على العقبات التي تواجههم في إدارة بياناتهم، خصوصاً فيما يتعلق بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال. كما يساهم المركز بالتنوع في البنية التحتية للخدمات السحابية، حيث يقوم بتوفير خيارات متعددة للعملاء، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأعمال وتقليل النفقات التشغيلية.

مبادرات

وحول أبرز المبادرات التي أطلقها مركز «مورو» في مجال التحول الرقمي أوضح محمد بن سليمان أنه تم هذه السنة إطلاق عدد من المشاريع، وتم إبرام عدد من الاتفاقيات مع شركاء محليين وعالميين كـ«جونسون كونترولز» و«رومبي» و«فسيليو» و«سمارت آي او تي» وغيرهم الكثير من أجل تعزيز التحول الرقمي فالدولة.

وتابع: كان من أبرز مشاريعنا تدشين مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية، والذي يعتبر أحد أهم الممكنات للتحول الرقمي في الدولة، حيث يوفر خدمات متنوعة منها المنصات الذكية لإنترنت الأشياء والأمن السيبراني والخدمات المدارة لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في مسيرة التحول الرقمي. ويسهل المركز عمل صانعي القرارات، حيث يوظف تقنيات تحليل البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، مما يوفر الجهد والمال. ونهدف من خلال مركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية للتعاون مع الجهات الحكومية في دبي في دعم استراتيجية القيادة بأن تصبح مدينة دبي الأذكى والأسعد عالمياً.

كما يعتبر تعاوننا مع دبي الذكية لتدشين شبكة المعلومات الحكومية في مركز مورو أكبر دليل على دعمنا لمسيرة التحول الرقمي في حكومة دبي، حيث تمكن الشبكة جميع الجهات الحكومية في دبي من الاستفادة من الحلول الرقمية التي يقدمها «مورو»، بالإضافة إلى خدمات الربط البيني بين مؤسسات حكومة دبي.

تفاعل

وأوضح محمد بن سليمان أن مركز «مورو» يشارك ضمن فعاليات النسخة الافتراضية من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2020»، والذي يعد أول معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد خالي الكربون يركز على قطاعات المياه والطاقة والبيئة والاستدامة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيتم استخدام أحدث الأدوات الرقمية خلال الحدث لتزويد العارضين والزوار من مختلف دول العالم بتجربة فريدة. ونفخر بأن نكون جزءاً من فريق العمل المنظم لهذا الحدث الهام من خلال توفير جزء أساسي من البنية التحتية لضمان عمل المعرض وفق أعلى المعايير الأمنية.

وأضاف: يستعرض المركز أفضل الحلول الرقمية المتقدمة والمبتكرة ومختلف مزاياها وحلولها الرئيسية. وتتضمن بعض الحلول الرئيسية التي سيتم عرضها خلال المعرض الخدمات السحابية وخدمات إنترنت الأشياء للمدن الذكية، والتي تتضمن أنظمة مراقبة جودة المياه والهواء وإدارة الطاقة وتتبع ومراقبة الأصول وإدارة المباني الذكية وغيرها من الخدمات التقنية المتقدمة.

معارض افتراضية

وأشار إلى أن المعارض الافتراضية تعتبر بشكل عام فرصة لأصحاب الأعمال ومتخذي القرارات للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتبادل الأفكار، مما يساهم في رفع مستويات الأداء وتقليل الأخطاء وبالتالي تقليل النفقات.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم تنظيم فعاليات معرض ويتيكس افتراضياً في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال: نرى أن نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بإمارة دبي في تنظيم المعارض الافتراضية يعزز من موقعها كلاعب أساسي في صناعة المعارض الدولية. كما يؤكد جاهزيتها لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات وكافة الفعاليات المهمة افتراضياً في المستقبل، حيث نمتلك الآن بنية تحتية تقنية متقدمة تؤهلنا للعب دور أكبر في هذا المجال الحيوي في المستقبل.

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