تعزيز قوة الشيك أداة وفاء وإعادة تشكيل مشهد المعاملات

المصدر: دبي، أبوظبي – رامي سميح، عمرو عادل

قال خبراء ومحللون اقتصاديون وقانونيون، إن إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية، يهدف لتطوير البيئة التشريعية والقانونية المنظمة للقطاعات التجارية والاقتصادية، ويعيد تشكيل مشهد المعاملات التجارية، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي رائد للأعمال ووجهة جاذبة للاستثمارات، ويمكن القطاع التجاري من التطور والتقدم، ومن ثم تعزيز تنافسية الإمارات على المؤشرات العالمية.

وأضاف الخبراء والمحللون، الذين استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن أبرز التعديلات تمثلت في تعزيز قوة الشيك كأداة وفاء في المعاملات التجارية، واختصار الإجراءات القضائية للمطالبة المدنية بقيمة الشيك المرتجع دون الحاجة لرفع دعوى، وتوفير مجموعة من البدائل التي تضم تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، وكذلك تحديد حالات التجريم حول الشيك المرتجع في حالات معينة.

وقال الدكتور حبيب الملا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، للمحاماة والاستشارات القانونية، إن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي للمعاملات التجارية يأتي في إطار جهود الإمارات المتواصلة لتطوير بنيتها التشريعية المنظمة للقطاعات الاقتصادية والتجارية وفق أفضل الممارسات الدولية، الأمر الذي من شأنه تعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار الملا، إلى أنه كان هناك اتجاه في الإمارات منذ فترة إلى محاولات لتقييد الحالات التي يكون فيه عقوبات بالحبس في مثل هذا النوع من الشيك بحالات معينة، على سبيل المثال الشيكات الأقل من 200 ألف درهم، أصبحت مجرد غرامة. وأوضح أن التعديلات تضمنت حالات الصرف الجزئي بمعنى إذا استحق موعد صرف الشيك وكان قيمته 50 أو مائة ألف يتم صرفه بالرصيد المتاح وصرف الباقي في أوقات قادمة، كما أتاح المشرع بالتعديلات الجديدة أن الشيك المرتجع يكون سنداً تنفيذياً أمام قاضي التنفيذ، وهو بذلك يساهم في تسهيل إجراءات تحصيل قيمة الشيك.

من جانبه، قال المستشار القانوني لدى مكتب أحمد حسن المازمي - محامون ومستشارون قانونيون، نبيل سلامة، إن الطفرة الكبيرة في التعاملات التجارية داخل الدولة أدت إلى زيادة التعامل بالشيكات، والتي أصبحت قضاياها في صدارة البلاغات المفتوحة بمراكز الشرطة والمحاكم، وهو ما انتبهت له الدولة ومن ثم طورت حلولاً للتصدي لهذه الظاهرة حالياً.

من جهته، قال طارق قاقيش، المدير التنفيذي لشركة «سولت» للاستشارات المالية، إن الهدف من تعديلات قانون المعاملات التجارية هو أن يكون أكثر توافقاً مع المتغيرات التشريعية والقانونية والمتغيرات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، لا سيما وأن هذا القانون يعد أحد أهم التشريعات الرئيسية في الدولة ويلعب دوراً جوهرياً في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وقال آرون ليزلي جون، رئيس الباحثين لدى سنشري فاينانشال، إن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن المعاملات التجارية يأتي في توقيت جيد بما يعزز البنية التشريعية والقانونية في الدولة، ويدعم سمعة الإمارات باعتبارها مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً، وأيضاً مركزاً دولياً للأعمال. وذكر أن التعديلات الجديدة تتضمن أيضاً مجموعة من الأحكام التي تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة. وأوضح أنه في حالة فتح حساب مشترك بين شخصين أو أكثر، وعند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد أهليته القانونية، يجب على باقي أصحاب الحساب المشترك إخطار البنك بذلك في غضون 10 أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز