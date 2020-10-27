«إقامة دبي» تشارك في اليوم العالمي للمواصفات

المصدر: (دبي - البيان)

شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في المناقشة المفتوحة التي نظمها المعهد البريطاني للمواصفات والمقاييس BSI عبر خاصية الاتصال المرئي تحت شعار: «حماية الكوكب بالمواصفات»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، وتهدف المناقشة لاستعراض أحدث المواصفات العالمية والبريطانية، التي تسهم بشكل كبير في الوصول إلى التميز والمرونة المؤسسية والاستدامة.

وتحدثت الدكتورة حنان المرزوقي مدير إدارة الحوكمة المؤسسية والامتثال بـ«إقامة دبي» خلال الورشة عن تجربة «إقامة دبي» في مجال المواصفات ومدى ارتباط المواصفات بالأهداف الاستراتيجية لـ«إقامة دبي»، وأكدت أهمية تطبيق المواصفات المحلية والدولية لإدارة التحديات المستقبلية وتفادي المخاطر وتأثيراتها السلبية التي تؤثر على السمعة المؤسسية.

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