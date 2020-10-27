100 ألف طلب أنجزتها محاكم دبي عبر «وياك» منذ فبراير

المصدر: دبي - البيان

استقبلت محاكم دبي 100 ألف و8907 طلبات عبر خدمة «وياك»، وذلك منذ انطلاقها في فبراير الماضي، حيث أسهمت في رفع كفاءة العمل وجودة تنفيذ القرارات خلال الأطر الزمنية المحددة، وتضمن معها دقة إنجاز الطلبات والمعلومات المقدمة، بما يترجم معها رسالة محاكم دبي «تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقدم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع».

وقال شمس الدين البدوي رئيس قسم توجيه المتقاضين في محاكم دبي: «تحوي خدمة وياك على 8 خدمات فرعية: تتيح من خلالها المتابعة برقم طلب التسجيل الإلكتروني للدعاوى «السالفة»، والمتابعة برقم الدعوى، ورقم الطلب الذكي، وطلب ربط القضايا باسم المستخدم، وطلبات قسم شؤون رؤساء المحاكم، وخدمة شعبة التحري والاستدلال عن العناوين، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر بعدم وجود قضايا، بالإضافة إلى متابعة طلبات الحجز والبيع والصرف».

وأضاف البدوي: «تم تصميم خدمة وياك بناءً على احتياجات المتعاملين المتعلقة بوجود قناة إلكترونية موحدة من أجل متابعة تنفيذ القرارات، وإبداء الملاحظات على الطلبات والتواصل مع مختلف الوحدات الإدارية بكل يسر وسهولة، مع العلم بأن خدمة وياك متاحة لجميع المشتركين في خدمات محاكم دبي الإلكترونية والذكية على الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي خلال أيام العمل الرسمية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز