شرطة الفجيرة تحصد 53 جائزة تميز خلال 8 أعوام

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نجحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في حصد العديد من الجوائز كما حققت العديد من الإنجازات الإدارية التي كانت نتاج العمل المؤسسي المتميز خلال 8 أعوام في مسيرة الريادة كان نتاجها 53 جائزة تميز و16 إنجازاً إدارياً، تضمنت 27 جائزة محلية و18 جائزة دولية و8 جوائز إقليمية، وكان العام الجاري حافلاً ومليئاً بالتميز، بالحصول على 11 جائزة وتحقيق 3 إنجازات إدارية عكست جهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة ومواصلة مشوارها الرائد في السلك الشرطي بكل كفاءة وتمكن، وذلك في ظل الدعم الكبير لوزارة الداخلية الحريصة على تحقيق الريادة وفق رؤى تطويرية شاملة أسهمت في تحقيق المنجزات.

وسجل عام 2020 العديد من الجوائز منها فوز اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة، بجائزة الاستجابة الدولية للجهود الأكثر فاعلية في مكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد» في فئة المسؤول الحكومي المتميز في إدارة تلك الجهود، وحصول العميد أحمد محمد بن كاسب والعميد حميد محمد اليماحي على جائزتي نجوم التميز ضمن جائزة وزير الداخلية في دورتها الـ5، وحصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة على جائزة أفضل جهة في المجال المروري، وحصول مركز خدمات المرور والترخيص بالفجيرة على جائزة أفضل مركز سعادة للمتعاملين، وحصول الرائد نبيل الحنطوبي على جائزة الرابطة الدولية لرؤساء الشرطة للقيادة في رؤية ما وراء لوحة الترخيص فئة الأفراد.

ريادة وابتكار

وقال اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة: «إن هذه الإنجازات هي ثمرة جهود فرق العمل المتفانية بتقديم أفضل المستويات من أجل خدمة الوطن والمنافسة بقوة في المحافل والجوائز العالمية، وذلك تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى الريادة والابتكار وتحقيق السعادة، مما يسهم في تقديم خدمات شرطية عالية الجودة».

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي: «أن شرطة الفجيرة تعمل وفق منظومة عمل أساسها التطور والتقدم وتسخير كافة التقنيات الحديثة من أجل تقديم الأفضل، وذلك ضمن بيئة تحث على العمل بفاعلية وكفاءة وإبداع لتعزز من جودة حياة المجتمع بتقديم خدمات الأمن والسلامة بطرق مختلفة تواكب تطورات العصر الحديث ومتطلباته، وتعزز من دورها الريادي في الحفاظ على الأرواح، مشيداً بجهود كافة أفراد الشرطة ممن حرصوا على إثبات تميزهم ومهاراتهم طوال سنوات ليحققوا العديد من الجوائز والإنجازات».

واستطاعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أن ترسم لمسيرتها خطاً نحو التميز لتحقق في عام 2013 ثلاث جوائز وإنجازاً إدارياً واحداً، وحققت بعدها في عام 2015 قفزة نوعية عكست مدى الحرص على التميز والتفاني والإخلاص في العمل، لتحقق 13 جائزة و4 إنجازات إدارية متميزة أبرزها حصولها على المركز الأول في جائزة المنطقة الأمنية المتميزة وإحراز المركز الأول بجائزة وزير الداخلية للتميز فئة الإبداع والابتكار في الدورة الثالثة، وكانت الأعوام التي تليها حافلة بالمزيد من الجوائز والإنجازات التي استمرت في ظل بيئة ترسخ مفهوم الابتكار لدى أفرادها وتعزز من القدرات والكفاءات ونشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة.

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