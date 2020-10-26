عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.. اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

ورحب سموه بأعضاء اللجنة مثمنا جهود فرق العمل من أجل تحقيق الأهداف المنوطة باللجنة على الوجه الأكمل.. واطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات عمل اللجنة والتقدم المحرز كما تم اعتماد خطة عمل اللجنة للشهر المقبل.



حضر الاجتماع معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل و معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك و معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومعالي أحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة و معالي اللواء طلال الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي و سعادة سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة عبدالناصر جمال الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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