حمدان بن محمد: الظرف الذي يمر به العالم لن يثنينا عن مواصلة دورنا في تشكيل ملامح المستقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إن دولة الإمارات بمكانتها الرائدة تستكمل مسيرتها في دعم الحوار العالمي ضمن كافة المجالات التنموية التي تخدم الإنسان وترتقي بنوعية حياته بحلول مبتكرة.

وأشار سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر إلى أن قطاع الطاقة يعد محركاً رئيسياً للتنمية العالمية، مشيراً إلى أن الظرف الذي يمر به العالم حالياً لن يثني دبي عن مواصلة دورها كشريك في تشكيل ملامح المستقبل.

وأوضح سموه: "1076 شركة من 52 دولة تستضيفهم دبي عن بُعد ضمن النسخة الافتراضية من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في دورته الـ22 ومعرض دبي للطاقة الشمسية حتى 28 أكتوبر الجاري في دورة استثنائية للحدث الأبرز في المنطقة لبحث مستقبل الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والاستدامة".

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