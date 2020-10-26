مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي ينظم «الطاقة واستشراف المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس أصحاب الهمم والإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وبالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، فعالية «الطاقة واستشراف المستقبل»، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للطاقة، وبمشاركة جمعية أهالي ذوي الإعاقة في الإمارات، وجمعية التحدي والإصرار من المملكة المغربية، ومشاركين من أصحاب الهمم من مملكة البحرين، وذلك بهدف إشراك أصحاب الهمم في هذه المناسبة وتعريفهم وتوعيتهم بأهمية الطاقة.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس قسم المبادرات المجتمعية عضو مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي: «إن شرطة دبي تحرص بشكل دائم على إشراك أصحاب الهمم في مختلف المناسبات المحلية والعالمية.

والتي من شأنها أن ترفع من وعيهم، وفعالية «الطاقة واستشراف المستقبل» تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية موارد الطاقة لجميع سكان الأرض، ودور الطاقة في حياتنا اليومية ومدى تأثيرها، وكيفية ترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه، وكيفية تكاتف الجهود المؤسسية والمجتمعية للحفاظ عليها».

نشر المعرفة

وأضافت بوحجير: «تميزت الفعالية بأنها أشركت هيئة كهرباء ومياه دبي مع مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وذوي أصحاب الهمم في الإمارات.

وكذلك جهات من خارج الدولة، ما يعكس اهتمام المجلس بنشر المعرفة لأصحاب الهمم عبر اللقاءات والفعالية الهادفة التي تزيد من روح الإيجابية لديهم، وتنمي معارفهم في كافة المجالات، ومنها ما يتعلق بحياتهم اليومية».

ومن جانبه، أكد عبد القدوس إسحاق، عضو مجلس أصحاب المجلس، أن مجلس أصحاب الهمم وقسم إدارة المبادرات المجتمعية، يعمل بشكل دائم على تنظيم وإقامة الفعاليات والأنشطة والندوات التوعوية لأصحاب الهمم، وذلك تماشياً مع توجهات شرطة دبي التي تؤمن بالدور المهم لأصحاب الهمم في المؤسسات وفي المجتمع.

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