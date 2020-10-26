شرطة دبي توّقع مذكرة تفاهم لتطوير مهارات وكفاءات الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في مجال تطوير مهارات وكفاءات الموارد البشرية في العمل المؤسسي.

ونيابة عن القيادة العامة لشرطة دبي، وقع العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي بصفته مدير أكاديمية شرطة دبي، مذكرة تفاهم مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، وممثلة في منى محمد بو حميد، بصفتها مدير إدارة التطوير والشراكات بالمعهد.

وتنص المذكرة على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات والتجارب على كافة المستويات في مجال الموارد البشرية المتعلقة بالعمل المؤسسي الحكومي لضمان التطور المستمر لمفهوم التميز في القطاع الحكومي، وكذلك التعاون في مجال تطوير مهارات وكفاءات الموظفين.

معرفة

وبهذه المناسبة، أكد العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي: «أن توقيع المذكرة يأتي في إطار المشاركات المجتمعية الهادفة إلى بناء جسور من العلاقة والتفاهمات المشتركة التي تنهض بالمجتمع، وتقوم بتفعيل الأدوار فيه، ما يسهم في تبادل الخبرات، والاستفادة من العناصر المؤهلة وأصحاب الخبرات التي تمتلكها أطراف الاتفاقية، وعبرت منى محمد بو حميد عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية مع القيادة العامة لشرطة دبي بما يساهم في تبادل المعرفة والتجارب في مجال الموارد البشرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز