«صحة» تبدأ تقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية مجاناً في مراكزها

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تقديم تطعيم الانفلونزا الموسمية لأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي وذلك تماشياً مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وتحت شعار «حصّن نفسك.. احم مجتمعك»، لرفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وزيادة الوعي لدى العاملين الصحيين.

وتوفر الشركة التطعيم مجاناً لجميع أفراد المجتمع في جميع المراكز الصحية التابعة لها في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وبإمكان الراغبين في الحصول على التطعيم الاتصال على مركز اتصال شركة صحة 80050 لأخذ موعد للحصول على التطعيم إما داخل أحد المراكز الصحية، أو من خلال مركبتهم عند المراكز الصحية ذاتها.

كما ستوفر «صحة» لقاح الانفلونزا الموسمية عبر الزيارات المنزلية لمن يرغب مقابل رسوم تبلغ 500 درهم لكل زيارة بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ويتم حجز المواعيد للزيارات المنزلية في عبر الرقم 027117117.

تتوفر اللقاحات أيضاً للشركات في أبوظبي عن طريق الاتصال على 0564103180 وللشركات في العين عن طريق الاتصال على 0562187886.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة": "تأتي حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية هذا العام في ظل ظروف استثنائية، ومن هذا المنطلق فقد عملنا مع شركائنا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة على وضع خطة تسهل حصول جميع فئات المجتمع على تطعيم الإنفلونزا".

وأضافت أنه نظراً لتشابه أعراض الإنفلونزا مع أعراض فيروس كوفيد-19 فقد زادت أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية هذا العام، لأن ذلك سيقلل من الزيارات المرتبطة بالإنفلونزا وسيمكن المرافق الصحية من التركيز على المرضى الذين يعانون من فيروس كوفيد-19 أو أمراض أخرى تحتاج إلى الرعاية الصحية.

وأوضحت أنه جرياً على عادتها في الأعوام السابقة فقد أطلقت شركة "صحة" حملتها الداخلية لتطعيم جميع العاملين لديها وذلك في سبيل حماية العاملين والمراجعين لأن أمامننا هو من أجل أمانهم.

وتوفر شركة "صحة" التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية كذلك في مراكز "صحة" للمسح من المركبة، وتحديداً للفئات الأكثر عرضة للخطر من كبار المواطنين (فوق 50 عاماً) والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل (مرضى الربو، القلب، السكري) والحوامل اللائي يقمن بزيارة المركز لإجراء فحص كوفيد-19، حيث سيتم إعطائهم الخيار للحصول على تطعيم الانفولنزا خلال نفس الزيارة، هذا بالإضافة إلى توفير تطعيم الإنفلونزا خلال زيارات المسح المنزلي التي تستهدف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مواطنين ومقيمين والتي تقوم فيها الكوادر الطبية التابعة لشركة "صحة".

وفي إطار حرص شركة "صحة" على تغطية أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، فإنه سيتم توفير تطعيم الانفلونزا خلال حملات المسح التي يتم إجراؤها للجهات والشركات ومن خلال مشروع المسح الوطني في منطقة مصفح، حيث سيتم تطعيم جميع من يقوم بزيارة المركز لإجراء مسحة كوفيد-19.

وتشمل المراكز الصحية التي تقدم التطعيم: مركز البطين، المدينة للصحة المهنية، مركز المشرف التخصصي للأطفال، مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل في مدينة أبوظبي، وفي المنطقة الوسطى من أبوظبي يتوفر التطعيم في مركز المقطع، مركز مدينة خليفة، مركز مدينة محمد بن زايد، الباهية، الفلاح، السمحة، بني ياس، والختم، بينما يتوفر التطعيم في مركز الفقع، الهير، الهيلي الجاهلي، الخزنة، المويجعي، القوع، الشويب، اليحر، مزيد، نعمة، رماح، سويحان، زاخر، مركز الطوية التخصصي للأطفال، مركز عود التوبة للتشخيص الفحص الشامل.

وتوفر مستشفيات الظفرة التطعيم لجميع أفراد المجتمع في جميع المراكز الصحية، ولأهالي مدينة زايد يوفر اللقاح لأفراد الأسرة والعائلات في مركز الظفرة لطب الأسرة، وللعمالة المقيمة يتم تقديم التطعيم في مستشفى مدينة زايد ، ليوا، غياثي،المرفأ، السلع، ودلما، حيث يمكن للراغبين الاتصال على مركز الاتصال 028070000 وطلب موعد للحصول على التطعيم.

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