بالفيديو.. شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإجراءات النقاط الأمنية لدخول الإمارة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة ابوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام باتباع إجراءات وتعليمات عناصر الشرطة والدوريات المرورية عند النقاط الأمنية للدخول إلى إمارة أبوظبي بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وتجنب الازدحام المروري.

وحثت السائقين العابرين عند النقاط الأمنية على ضرورة الحرص على ابراز بطاقة الهوية الاماراتية و نتيجة فحص كوفيد 19 المرسل على الهاتف او أي اثباتات رسمية تفيد بذلك و الاهتمام بوضع الكمامة على الوجه على أن يكون عدد المتواجدين بالمركبة ثلاثة أشخاص من غير السائق وعدم التصوير في هذه المنطقة.

ولفتت إلى أهمية الالتزام بالمسارات المخصصة والموضحة باللوحات الارشادية والألوان على الطريق وهي مسار الطوارئ باللون الاحمر ومسار حاملي نتيجة فحص معتمدة باللون الاخضر ومسار المركبات الثقيلة باللون الازرق.

وناشدت شرطة ابوظبي الجمهور التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتعليمات الخاصة بالوقاية من خطر الإصابة بفيروس (كوفيد- 19)، لسلامتهم وسلامة أسرهم، مؤكدة أن تكاتف أفراد المجتمع ركيزة أساسية في إنجاح الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار العدوى.

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