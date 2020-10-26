محمد بن راشد: حريصون على الشراكات الدولية للنهوض بالإنسان

المصدر: دبي - وام

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، حواراً عالمياً افتراضياً رفيع المستوى، بعنوان «75 دقيقة من أجل التعاون الدولي»، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ 75 لإنشاء الأمم المتحدة، بمشاركة أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء في حكومة الإمارات ومسؤولين دوليين، وذلك اليوم الاثنين.

وأكد سموه، بهذه المناسبة، حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الدولية، والأطر المؤسسية العالمية الهادفة لترسيخ التعاون ومبادئ الحوار والشراكة المرتكزة على النهوض بالإنسان، وهي داعم رئيسي لمبادرات ومشاريع الأمم المتحدة، لإيمانها بما تشكله هذه المنظمة منذ تأسيسها قبل 75 عاماً، من مظلة جامعة ومساحة مفتوحة للتواصل البناء والحوار الإيجابي، الهادف لتلبية تطلعات البشرية لمستقبل أفضل.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



محمد بن راشد: الإمارات حريصة على الشراكات الهادفة لترسيخ الحوار والمرتكزة على النهوض بالإنسان

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز