حمدان بن محمد: دعم محمد بن راشد يرسخ الإمارات الأكثر أمناً في العالم

المصدر: دبي ــ البيان، وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أنه بدعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبجهود أبناء الوطن المخلصين الساهرين على خدمة المجتمع، تترسخ مكانة دولتنا بين أكثر دول العالم أمناً وأماناً.

وقال سموه بمناسبة تدشينه «محطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب»، التابعة لإدارة أمن المواصلات في دبي: «المستوى الرفيع للجاهزية الأمنية في دبي وفق المقاييس العالمية يضمن حماية المجتمع والتعامل مع كافة المواقف بكل كفاءة.. التدريب المستمر للكوادر المتخصصة واكتساب الخبرات التكنولوجية هدف استراتيجي نوفر له كل الإمكانات للحفاظ على أعلى درجات تميز الأداء».

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