«الشارقة الخيرية»تسدد متأخرات إيجارية ودراسية لأسرة فقدت معيلها

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

تكفلت جمعية الشارقة الخيرية بتسديد الرسوم الدراسية والمتأخرات الإيجارية لأسرة مكوّنة من زوجة و3 أبناء فقدت معيلها، حيث تراكمت عليهم الديون التي نغصت عليهم حياتهم، فكانوا يعيشون واقعاً مؤلماً ومعاناة يومية مستمرة مع الحاجة والعوز، والتي حرمت أحد الأبناء من الدراسة، حيث كان الأب يشغل وظيفة بسيطة في إحدى شركات القطاع الخاص ويتقاضى راتباً بسيطاً، وذلك بحسب أسعد الزرعوني رئيس قسم المساعدات بالجمعية.

وأكد الزرعوني أن الأسرة مؤخراً فقدت معيلها، فقامت الجمعية بعمل دراسة حالة للأسرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها وبعد استيفاء كافة التفاصيل ووضع تقرير البحث الاجتماعي والميداني، تم عرض ملف الحالة على لجنة المساعدات الطارئة التي أقرت بالتكفل بكامل القيمة الإيجارية المستحقة عليهم.

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وقال الزرعوني إنه بمجرد أن أبلغ أحد فاعلي الخير عن قصة هذه الأسرة، تم على الفور تكليف أحد موظفي البحث الاجتماعي بإدارة المساعدات الداخلية بالجمعية لتقصي أحوال هذه الأسرة، فتبين من تقرير البحث الاجتماعي أن الموت غيب ربّ الأسرة التي تعاني حالة من الفقر الشديد، ولديها مطالبات بمتأخرات إيجارية وفاتورة كهرباء ومياه مستحقة الدفع ورسوم دراسية متأخرة، حيث تخلف أحد الأبناء الدراسة في عامه الأول نظراً لعدم قدرة الأسرة على توفير الرسوم المستحقة، فضلاً عن تراكم المتأخرات الدراسية عن شقيقه وشقيقته اللذين هم قيد الدراسة.

وأضاف أن الجمعية أقرّت بالتكفل بكامل القيمة الإيجارية المستحقة عن الأسرة لمدة عام كامل، مع دفع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه، والقيام بدفع رسوم الدراسة المتراكمة عن الولد وشقيقته، مع التكفل برسوم الدراسة لتمكين الابن الثالث من الالتحاق بالدراسة مثله مثل شقيقيه، إلى جانب صرف مساعدة شهرية منتظمة لإعانة الأسرة على تدبير احتياجاتها الأساسية، بالإضافة إلى صرف مساعدات الزكاة ووضعهم ضمن قوائم المستفيدين من مساعدات الكسوة والأضاحي والنذور والعقائق بما يعد تكفلاً كاملاً بالأسرة لتستعيد استقرارها المعيشي مجدداً وتنعم بالحياة الكريمة لطالما كانت أيادي المحسنين ممدودة بالعطاء والسخاء، فيتحقق التكافل الاجتماعي بين كافة أفراد المجتمع ويبقى مجتمع الإمارات بمواطنيه ومقيميه مجتمعاً ينعم بالاستقرار والسعادة بفضل السخاء ومبادئ العطاء التي تربى عليها.

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