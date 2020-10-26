«الداخلية» تحصد 14 من جوائز «جمعية قادة الشرطة» بأمريكا

المصدر: أبوظبي - وام

حصدت وزارة الداخلية 14 جائزة عالمية مرموقة من بينها تتويج 6 ضباط ضمن الفائزين بجائزة القائد المؤثر تحت سن الـ 40 وذلك ضمن الجوائز التي تمنحها الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في حفل افتراضي جرى عن بُعد.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه في «تويتر»: «هذا ما زرعته يداك سيدي القائد.. وها هي جهودكم سيدي تؤتي ثمارها كل حين.. بفوز إدارات وضباط من وزارة الداخلية بـ 14 جائزة عالمية ضمن جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطة IACP التي تضم أكثر من 20,000 عضو من 100 دولة، نتمنى للجميع دوام التوفيق والتفاني في خدمة الوطن والقيادة الرشيدة».

وحصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على «جائزة القيادة في التعاون لإنفاذ القانون المدني /‏‏‏‏ العسكري» اللواء محمد الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة وذلك بالتعاون مع فريق الأزمات والكوارث بالفجيرة.

وحصل اللواء محمد سيف الزفين رئيس المجلس المروري الاتحادي على «جائزة ستاندارد بيكر في السلامة على الطرق السريعة».. وفي فئة «جائزة أفضل قائد مؤثر تحت سن الـ 40» تم تتويج الرائد موزة الكلباني من إدارة حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والنقيب خليفة المزروعي من إدارة لشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، والنقيب راشد آل علي من شرطة دبي، والملازم أول المهندس محمد الشامسي من شرطة دبي والملازم أول علي النعيمي من شرطة عجمان، والملازم سارة محمد الزرعوني من شرطة الشارقة.

كما حصلت (عملية ستوكر) التي نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي على «جائزة الجرائم العابرة للحدود»، فيما فازت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي بـ«جائزة رعاية الضحايا».

أما «جائزة منع جرائم المركبات» فحصلت عليها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي، في حين حصلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالقيادة العامة لشرطة دبي على «جائزة العلوم الجنائية».

وفازت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في القيادة العامة لشرطة دبي بـ«جائزة البحوث الاستراتيجية لتطبيق القانون» بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين «أقدر».

كما حصلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على «جائزة اكتشاف الجرائم عن طريق لوحات المركبات» من خلال النقيب نبيل علي الحنطوبي.

مؤسسات

كانت «الجمعية الدولية لقادة الشرطة» قد اختارت الفائزين من مؤسسات مرموقة من جميع أنحاء العالم بمشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا وإسبانيا وغيرها والذين تقدموا للجوائز العالمية وانطبقت عليهم معاييرها وشروطها.

وتعد الجمعية الدولية لقادة الشرطة، منظمة غير ربحية، تستقطب في عضويتها أكثر من عشرين ألف عضو من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وهي تهدف إلى تطوير القدرات الأمنية من خلال البحوث المكثفة في مختلف المجالات الشرطية وتبادل أفضل التجارب المطبقة عالمياً وتعميم التجارب الناجحة والاستفادة من العناصر المميزة.

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