إشادة عالمية بمنصة الخرائط الإحصائية الجيومكانية بالدولة

المصدر: دبي - البيان

تتويجاً لجهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في تطوير الخرائط الإحصائية من خلال المنصات الجيومكانية، نالت منصة الخرائط الإحصائية الجيومكانية 1Map التي طورتها الهيئة مؤخراً إشادات عالمية رفيعة المستوى، نظراً للخدمات التفاعلية والبيانات الإحصائية التي توفرها هذه الخرائط لمجتمع دولة الإمارات من قطاعات حكومية وخاصة وأفراد، كالخريطة التفاعلية الصحية، وخريطة أرقام التجارة العالمية، وخريطة بيانات التعليم، والعديد غيرها من الخرائط الجيومكانية التي طورتها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

ولاقت منصة الخرائط التفاعلية 1MAP إشادة واسعة من مجتمع المهتمين بأنظمة الخرائط الإحصائية GIS على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أشاد قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في هيئة الأمم المتحدة من خلال تقرير أصدره مؤخراً على موقعه الإلكتروني (publicadministration.un.org) حول «المبادرات الرقمية للحكومات في الاستجابة لجائحة كوفيد19» وتناول أفضل الممارسات الرقمية التي قامت بها دول العالم خلال مواجهتها لتداعيات «كوفيد19»، وتطرق التقرير إلى مشروع الخارطة الصحية التي طورتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والتي توفر بيانات تفصيلية عن المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، من حيث مواقعها وطاقاتها الاستيعابية وسبل التواصل معها، وغيره من البيانات التي تهم المجتمع حول المستشفيات والمركز الصحية على امتداد دولة الإمارات.

ومن جانب آخر أشاد خبراء شركة إيزري (ISRI) العالمية المختصة في مجال تقنيات الخرائط الإحصائية التفاعلية، ومن خلال منصة تبادل المعلومات لمجتمع خبراء إيزري على الإنترنت، بخريطة أرقام التجارة العالمية، كمشروع متميز.

وفي هذا السياق، قال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية: «تعتبر هذه الإشادات العالمية والصادرة من أرفع الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال تأكيداً على صحة هذا التوجه، مما يجعلنا نمضي بثبات نحو الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة مستندين في ذلك إلى منظومة عمل متكاملة تديرها كفاءات وطنية قادرة ومؤهلة على تحقيق الطموحات والأهداف الوطنية الكبرى».

من جهتها ذكرت مروة القباني، الخبير المساعد في إدارة مستقبل البيانات في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «تعتمد الهيئة في تطوير الخرائط التفاعلية على أفضل الممارسات العالمية في نظم معلومات الخرائط البيانية والجيومكانية، حيث تعرض البيانات الإحصائية على شكل قصص ديناميكية، تساعد في دعم صانع القرار بمجموعة كبيرة من البيانات».

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