بلدية دبي تسمح بتخييم الكرفانات على شاطئ جبل علي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بلدية دبي عن السماح بتخييم الكرفانات على شاطئ جبل علي، بشرط الحصول على تصريح مسبق لـ 30 يوماً عبر الموقع الإلكتروني للبلدية.

وأكدت البلدية أن خدمة إصدار تصاريح التخييم بالكرفانات على الشواطئ المخصصة لهذا الغرض مجانية ومتوفر ة إلكترونياً على موقع الدائرة. كما أنه يتطلب للحصول على التصريح توفير صورة عن ملكية الكرفان أو المقطورة «سارية المفعول»، وصورة عن بطاقة الهوية الإماراتية أو عن جواز السفر «للزائرين».

وأوضحت بلدية دبي أن الشاطئ المخصص حالياً في الإمارة لهذا النشاط هو الشاطئ بمنطقة جبل علي رقم مكاني للموقع: 0001864652، مشيرة إلى أنه بالإمكان الحصول على التصاريح اللازمة بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الدائرة، حيث يتعين على مقدم الطلب إدخال البيانات والمستندات اللازمة عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، ويتم إصدار التصريح بشكل فوري ومباشر، والذي يتيح لحامله التخييم في الموقع المحدد لمدة 30 يوماً.

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