طابع تذكاري احتفاءً ببدء تشغيل أولى محطات براكة

المصدر: دبي - البيان

أصدر بريد الإمارات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، طابعاً تذكارياً مميزاً احتفاءً ببدء تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، والتي تعد الأولى في العالم العربي، والتي بدأت إنتاج الطاقة الكهربائية على نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتنويع مصادر الطاقة والتركيز على خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء.

ويتميز الطابع التذكاري بتصميم يحمل صورة لمحطات براكة للطاقة النووية، بحيث يصدر بريد الإمارات 25000 طابع تذكاري و1000 مغلف لليوم الأول للإصدار و1000 بطاقة بريدية «بوست كارد»، ومتاحة للبيع في المراكز الرئيسية لسعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات، والمتجر الإلكتروني لبريد الإمارات emiratespostshop.ae.

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