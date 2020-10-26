«مؤسسة زايد الخيرية»: التحصين ضد «شلل الأطفال» أهم أهدافنا الصحية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام لمؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أن المؤسسة قد بادرت بتحصين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، في عدد من المناطق خارج الدولة، باعتباره من أولويات وأهم الأهداف الصحية، التي ترعاها اقتداء بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال: «إن المؤسسة بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الأمناء، تواصل دورها الإنساني في المساهمة في مختلف البرامج الصحية، وغيرها من أجل تحقيق أفضل الخدمات للمجتمعات حرصاً منها على توفير كل السبل الصحية».

وأشار إلى أن مشاريع المؤسسة وصلت إلى العديد من الدول الأقل نمواً في العالم، حيث شملت تشييد المستشفيات والعيادات وتقديم الأجهزة الطبية والأدوية ومختلف أنواع العلاجات خصوصاً في مجال الأمومة والطفولة، وكذلك خلال الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد 19». يذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل يوم 24 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لشلل الأطفال، ويعتبر شلل الأطفال من أخطر الفيروسات، التي تصيب الجهاز العصبي للأطفال دون سن الخامسة، حيث يصيب الطفل في غضون ثلاث ساعات، الأمر الذي يعجز الطب عن علاجه بعد الإصابة.

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