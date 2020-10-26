112 محطة توفر تقارير الحوادث المرورية البسيطة في دبي

المصدر: دبي - البيان

كشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن مبادرة «على دربك» والتي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس مديري مراكز الشرطة بالتعاون مع مجموعة إينوك لإصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في محطات خدمة «إينوك»، حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2015، وبيّن أنه تم تدشين المرحلة الثالثة من المبادرة، بانضمام 100 محطة للمبادرة، وبإجمالي 112 محطة شاملة جميع المراحل، وتدريب أكثر من 250 موظفاً من مشرفي المحطات لإنجاز متطلبات تقرير الحوادث المرورية.

وأضاف: «إن المبادرة تهدف إلى تقديم خدمة متميزة لإسعاد المتعاملين من خلال سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقرير المروري لحادث سير بسيط، والحفاظ على انسيابية حركة السير، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات».

ومن جانبه، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يسعدنا تعزيز الشراكة والتعاون مع شرطة دبي للتوسّع بمبادرة «على دربك»، وذلك لما لهذه المبادرة من أهمية في إسعاد الأفراد والمجتمع، ولكونها تندرج ضمن استراتيجية «إينوك» الرامية إلى خدمة كل شرائح المجتمع وبناء صلات وثيقة مع شركائنا عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز التعاون بين كل الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص».

وأضاف: «إن التوسّع في تغطية هذه الخدمة لتشمل 112 محطة يأتي في المقام الأول لإتاحة هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من الأفراد والتسهيل عليهم عند حاجتهم لإصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة، دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الشرطة، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الأفراد والشرطة على حدٍ سواء».

تعزيز

ومن جانبه، أكد العميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز الراشدية: «إن المبادرة مكملة لخدمة الحوادث المرورية البسيطة على تطبيق شرطة دبي الذكية، وتراعي فئة الذين لا يحملون هواتف ذكية أو الذين لا يتعاملون مع التقنيات الحديثة، أو بعض الثقافات من الجنسيات التي تصر على إصدار التقرير من مراكز الشرطة».

وأضاف: «إن المبادرة تحت إشراف ومظلة مجلس مديري مراكز الشرطة، حيث أظهرت النتائج مدى فعالية المبادرة من حيث تقليل عدد المراجعين وخفض زمن الانتظار، والتأثير في زمن الخدمات المقدمة في المركز، وتعزيز أواصر الشراكة بين المركز ومجموعة إينوك، لتطبيق أفضل المعايير لخدمة المتعاملين، وتطبيق استراتيجية شرطة دبي لسرعة إنجاز المعاملات، وخفض زمن انتظار المراجعين لمراكز الشرطة».

فكرة

بدأت فكرة مبادرة «على دربك» عام 2015 عندما لوحظ أن 82% من البلاغات الواردة للمراكز الشرطية حوادث مرورية بسيطة، وينتظر المراجعون وصول الدورية وتخطيط الحادث مما يترتب عليه أزمة مرورية وتعطل مستخدمي الطريق.

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