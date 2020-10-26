اليوم.. انطلاق الدورة الافتراضية لـ«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم، الدورة الافتراضية من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ومعرض دبي للطاقة الشمسية، واللذين تنظمهما هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

ويستمر المعرضان اللذان يقدمان بنسخة افتراضية ثلاثية الأبعاد محايدة للكربون، وهي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى الأربعاء الموافق لـ 28 أكتوبر الجاري بمشاركة 1076 شركة من 52 دولة حول العالم. ودعت الهيئة الجمهور لزيارة المعرض الافتراضي من خلال الحاسب المكتبي أو الحاسب المحمول، أو التطبيق الذكي «WETEX»، ويمكن للزوار التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.wetex.ae.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بات «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» أحد أهم المعارض المتخصصة على المستوى العالمي، وستسهم النسخة الافتراضية ثلاثية الأبعاد من المعرض هذا العام، في الوصول إلى عدد أكبر من الزائرين في جميع أنحاء العالم وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار، إضافة إلى المشاركة في الندوات الافتراضية التي تناقش العديد من الموضوعات المهمة في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة وغيرها».

منصة

وأكد معالي الطاير: «إن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية يوفر منصة للشركات للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية».

ومن خلال منصتها الافتراضية في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020، تسلط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على عدد من مشروعاتها ومبادراتها وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية «في موقع واحد» على مستوى العالم، ومركز البحوث والتطوير، ومبادراتها الذكية التي تدعم مبادرة «دبي الذكية».

دعوة

يشهد معرض «ويتيكس» عدداً من الندوات يديرها خبراء ومختصون من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار وتوسيع آفاق استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة. ودعت الهيئة طلاب المدارس والجامعات إلى التسجيل لزيارة النسخة الافتراضية ثلاثية الأبعاد من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية والاستفادة من الندوات التي سيتم عقدها على مدى أيام المعرض الثلاثة.

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