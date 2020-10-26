«ويتيكس» يناقش تأثير «كوفيد 19» على الابتكار والاستدامة

المصدر: دبي – وائل نعيم

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الدورة 22 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، والدورة الـ 5 من معرض «دبي للطاقة الشمسية»، ستناقشان مستقبل الطاقة وأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، ودور مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة المبتكرة في مواجهة التغير المناخي والحد من التلوث البيئي، إضافة إلى جمع البيانات والاستعداد لمواجهة الأزمات العالمية الطارئة، والاستعداد للواقع الجديد الذي فرضته جائحة «كوفيد 19»، وتأثير «كوفيد 19» على الابتكار والاستدامة والانتقال إلى العالم الذكي الرقمي.

جلسات نقاشية

وأضاف الطاير: «تسلط الجلسات النقاشية الافتراضية المقامة على هامش «ويتيكس»، و«دبي للطاقة الشمسية» الضوء على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة التي تطرح لأول مرة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة. وتركز الندوات النقاشية على مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتطورات المتعلقة بالبنية التحتية للمركبات الكهربائية، ومراحل تطور الألواح الكهروضوئية، وأنظمة الطاقة الكهروضوئية والتحديثات ومشاريع الطاقة الشمسية اللامركزية والتجارية والصناعية، وتشغيل وصيانة البيانات الرئيسية للأصول المتجددة، والحلول والأساليب الخاصة بإعادة تأهيل المباني وفقاً لخطط التجديد الحالية، التي تنسجم مع معايير الأبنية الخضراء والقدرة على تخزين الطاقة والكهرباء.

تحديات

وتابع: «يفرد المعرض مساحة واسعة لمناقشة تداعيات جائحة «كوفيد 19» على قطاع الطاقة والتحديات التي تواجه هذا القطاع ومنها تغير المناخ، مع تزايد نُدرة المياه في العالم، وأمن إمدادات الطاقة، مع زيادة استخدام التقنيات الإحلالية، وخطر الهجمات السيبرانية، حيث يتمثل التوجه الرئيسي للطاقة في دبي في التوسع بالطاقة النظيفة والثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، كما سيناقش أهمية تعزيز المرونة والرشاقة في قطاع الطاقة، واستثمارات مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتذبذب سلسلة التوريد».

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