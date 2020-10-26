«دوكاب HV» يفوز بعقد توريد الكابلات للمرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

تزامناً مع مشاركته في فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2020»، أعلن مصنع دوكاب لمنتجات الجهد العالي «دوكاب HV» التابع لـ«مجموعة دوكاب»، عن فوزه بعقد توريد وتركيب كابلات الجهد العالي لمشروع المرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل.

ويتضمن مشروع المرحلة الخامسة من المجمع نحو 275 كيلومتراً من الكابلات مع الملحقات والموصلات اللازمة، وسيتم تنفيذه عبر 3 محطات تبلغ قدرة كل منها 300 ميجاواط ليكون بذلك أحد أكثر مجمعات الطاقة الشمسية كفاءة من حيث الكلفة على مستوى العالم. وبالإضافة إلى توريد الكابلات والملحقات، ستتولى «دوكاب HV» مسؤولية توريد وتركيب أنظمة الكابلات بصفتها مقاول الكابلات الفرعي الذي اختارته مجموعة «شنغهاي إلكتريك الصينية». وجاء الفوز بعقد التوريد للمشروع في أعقاب نجاح «دوكاب HV» في تركيب أنظمة الكابلات المتكاملة للمرحلة الثالثة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية باستطاعة إجمالية قدرها 132 ألف فولط.

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