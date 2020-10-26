المصدر: (دبي - البيان)

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي 102 ندوة متخصصة وجلسة نقاشية خلال المعرض، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، حيث تنظم الهيئة اليوم 29 ندوة وجلسة نقاشية خلال اليوم الأول للحدث.

ويشارك في الندوات والجلسات النقاشية خبراء ومتخصصون من كبرى الشركات العالمية يناقشون آخر التطورات وأحدث التقنيات في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار. وذلك في إطار استراتيجية «كهرباء دبي» لتشجيع البحث والتطوير، وترسيخ مكانة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية كمنصة عالمية رائدة. ويتم تنظيم الندوات في 5 قاعات عبر منصات افتراضية ثلاثية الأبعاد وهي: «قاعة الطاقة، وقاعة الابتكار، وقاعة الاستدامة، وقاعة إدارة علاقات الموردين، إضافة إلى القاعة الرئيسية». ويمكن لزوار المعرض المشاركة في الندوات وطرح الأسئلة من خلال المنصة الافتراضية عبر الموقع الإلكتروني (www.wetex.ae) أو التطبيق الذكي (WETEX).

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