«طرق دبي» تحدّث استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، من دراسة وتقييم الوضع الحالي لاستراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لتبدأ مرحلة التحديث للاستراتيجية، وفق المستجدات والمقارنات المعيارية العالمية، وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وأسفرت عن حصر أكثر من 140 مشروعاً، لتعزيز الأداء التقني في جميع العمليات التشغيلية والخدمية والإدارية، وكفاءة إنتاجية الموظفين.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: «إن التقييم جاء استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، وتوسيع آفاق مجالات الذكاء الاصطناعي في الهيئة، وتضمن التقييم 3 محاور، هي: الاستراتيجية المتبعة حالياً، وخريطة طريق الذكاء الاصطناعي في أعمال الهيئة، والمحور الثاني، هو التنظيم والحوكمة، ويُعنى بتقييم مدى التزام المؤسسات والقطاعات بسياسات الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، استناداً لمعايير دبي الذكية، والثالث يتضمن البنية التحتية، بما تتضمنه من جاهزية البيانات والأدوات التقنية والأنظمة التشغيلية. وأضاف: «إن نتائج التقييم، بينت أنه تم تنفيذ 32 مشروعاً مرتبطاً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى 31 مشروعاً قيد التنفيذ، وهذه المشاريع تمحورت حول عدة مجالات تركيز، هي أتمتة العمليات والأنشطة الإدارية، وإدارة المرور والطرق الذكية، وتحسين التجربة الشخصية للمتعامل، والسلامة والأمن وإدارة الأزمات، وبناء القدرات وإدارة المعرفة، وتحسين تجربة وإنتاجية الموظفين».

وبشأن الرؤية المستقبلية، أوضح المظرب أنه تم وضع خريطة طريق شاملة لتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي للـ 5 سنوات المقبلة، وتم حصر هذه المشاريع عبر عقد 51 ورشة عمل مع جميع إدارات القطاعات والمؤسسات، أسفرت عن حصر أكثر 140 مشروعاً وحالة استخدام لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وأتمتة العمليات والقرارات وتعزيز الخدمات.

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