«دبي الدولي للتغذية» يوصي بتحسين نمط الحياة وتعزيز المناعة

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، اختتم مؤتمر دبي الدولي الـ 6 للتغذية، فعالياته تحت شعار: «مناعتك هي كنزك»، بمشاركة 2000 طبيب وخبير ومتخصص في مجال التغذية والتغذية العلاجية، يمثلون أكثر من 20 دولة من مختلف قارات العالم.

وأوصى المؤتمر في ختام فعالياته، بتشجيع السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تحسين نمط حياتهم، لتقليل المخاطر والتحديات التي تفرضها جائحة «كوفيد 19»، والعمل على تعزيز وتبني نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني والتمارين المنتظمة، وتجنب التدخين، لتحسين وتعزيز جهاز المناعة، مع أهمية الحصول على الاحتياجات الكافية من فيتامين «د»، لكافة الفئات العمرية، سواء من مصدره الطبيعي، وهو الشمس، أو من المصادر الغذائية الأخرى، أو المدعمات الغذائية.كما أوصى المؤتمر بأهمية المحافظة على وجود وتنشيط الميكروبيوتا الموجودة داخل جسم الإنسان، لدورها الهام في رفع جهاز المناعة بشكل خاص، وصحة الإنسان بشكل عام، والحرص على الاهتمام بنوعية الأغذية والأدوية المتناولة، والتي تحافظ على نشاط مثل هذه البكتيريا النافعة لجسم الإنسان.

توعية

وأوصى المشاركون في المؤتمر، بضرورة زيادة الوعي بالدور المهم للنشاط البدني في إدارة اضطرابات الصحة العقلية الخفيفة إلى المتوسطة، وزيادة الوعي والتثقيف التغذوي لدى أفراد المجتمع، بأهمية مشاركة الأطفال لذويهم بالتجهيزات، وإعداد الطعام الخاص بهم، ومشاركتهم في اختيار العادات الغذائية الصحية.

محاور

وناقش المؤتمر، خلال جلساته العلمية، على مدار 3 أيام، بمكتبة راشد الطبية «مركز الابتكار الصحي»، حزمة من المحاور المتعلقة بآخر الأبحاث والدراسات ذات الصلة بجائحة «كوفيد 19»، والمناعة، والتغييرات في التغذية ونمط الحياة أثناء «كورونا» «كوفيد 19»، وتأثير فيروس «كورونا» في الصحة العقلية وجودة الحياة، وتقييم عادات الأكل، وأسلوب الحياة عند الحوامل أثناء جائحة فيروس «كورونا»، ودور الصيام المتقطع في مناعة الإنسان، والسلامة الغذائية والتسوق خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، ودور الفيتامينات والمعادن في تعزيز المناعة. كما ناقش المؤتمر مناعة الأطفال، والرضاعة الطبيعية، وتأثيرها الإيجابي في حياة الأطفال، وتغذية الطفولة المبكرة، وحليب الأم وأهميته للأطفال الخدج، للوقاية من الأمراض، والنظام الغذائي للأطفال على الغسيل الكلوي، والتغذية في وحدة العناية المركزة للأطفال، والأطفال الانتقائيين، والتغذية وأمراض الحساسية المختلفة عند الأطفال، والتغذية والصحة النفسية عند الأطفال والمراهقين.

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