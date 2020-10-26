«الإمارات للشحن الجوي» تستعد لمهمة التوزيع الهائلة للقاح «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

أضاء موقع إخباري متخصص في قطاع الطيران على استعدادات «مجموعة طيران الإمارات» لمهمة التوزيع الهائلة للقاح (كوفيد19)، والتي ستحقق لشركة الشحن التابعة لها اتخاذ موقع ريادي عالمي في هذا المجال.

وأفاد موقع «سيمبل فلاينغ» بأنه مع الترقب الكبير لاقتراب إطلاق لقاح آمن ومثبت فعاليته ضد فيروس كوفيد-19، كان قسم الشحن في «مجموعة طيران الإمارات» يعمل على ضمان جهوزيته للقيام بمهمة التوزيع الهائلة، مع إعلان «الإمارات للشحن الجوي» عن إنشاء «أول مرفق شحن جوي مخصص للقاح في العالم»، ضمن خطة شملت إعادة افتتاح محطة الشحن «سكاي سنترال» في دبي الجنوب ليكون نقطة ارتكاز مخصصة لتخزين سلسلة التبريد وتوزيع اللقاح.

وأفاد الموقع بأن دور «الإمارات للشحن الجوي» سيتمثل في نقل اللقاحات من مواقع التصنيع على مستوى العالم، ثم تخزين الشحنات وإعدادها للتوزيع الإقليمي والعالمي .

وأكد الموقع أن ما يدفع «مجموعة طيران الإمارات» للاعتقاد أنها مركز رئيس لتوزيع اللقاح، هو السبب نفسه الذي جعل قسم الركاب لديها ناجحاً على مسار فترة طويلة، الموقع الجغرافي للإمارات ما بين أوروبا وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، يضاف إلى ذلك ما تتميز به من بنية تحتية وقدرات لوجستية تجعلها مثالية لتوزيع اللقاح بسرعة، وهذا يشمل خبرتها الحالية في نقل الأدوية الحساسة للحرارة، حيث ينقل الموقع ما أفاد به سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تتمتع دبي بموقع مثالي كونها بوابة ومركز توزيع للقاحات كوفيد 19 إلى بقية العالم، فلدينا البنية التحتية والاتصالات اللوجستية، وموقع جغرافي يضع الأسواق التي تضم أكثر من ثلثي سكان العالم ضمن دائرة نصف قطرها 8 ساعات بالطائرة» .

أكبر منشأة جوية

أشار موقع «سيمبل فلاينغ» إلى أن الشبكة تغطي وفقاً لـ«الإمارات للشحن الجوي» جميع التجمعات الصيدلانية الرئيسة ومواقع التصنيع، وأن مركز الشحن المخصص الواقع في دبي الجنوب، في وورلد سنترال، سيكون أكبر منشأة جوية في العالم مخصصة للقاحات كوفيد-19، حيث ستتميز بأكثر من 4 آلاف متر مربع من المناطق المخصصة لتخزين الأدوية التي يتم التحكم بحرارتها والحائزة اعتماد ممارسات التوزيع الجيدة الأوروبية للأدوية، وقدرة استيعابية بنحو 10 ملايين قارورة لقاح دفعة واحدة .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز