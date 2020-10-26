أحمد بن سعيد يدشّن مركز الشرطة الذكي في «دافزا سكوير»

المصدر: دبي- البيان

دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، مركز الشرطة الذكي «SPS» الثالث عشر على مستوى الإمارة، في دافزا سكوير، ضمن المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال للمتعاملين من الشركات والأفراد والمستثمرين، وذلك بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكبار الضباط والمسؤولين.

وأكد معالي الفريق المري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المضي قدماً في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، والرامية إلى جعل دولة الإمارات في طليعة دول العالم في مختلف المجالات، من خلال المبادرات النوعية لأنظمة العمل، ومنها تجربة مركز الشرطة الذكي، الذي أثبت نجاحاً كبيراً في تقديم خدمات دون تدخل بشري.

وقال معاليه: «إن هذه المراكز تأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة المستقبلية الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً، كما أنها، بما تقدمه من خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية وشهادات وتصاريح، تمثّل نقلة نوعية في طبيعة العمل الخدمي في الشرطة، لا سيما أنها تقدم الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية».

وأشار إلى أن هذا التحول نحو البيئة الذكية يأتي في إطار حرص حكومة دبي على ضمان أعلى مستويات الراحة للمتعاملين، وتلبية كل احتياجاتهم بتقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية المبتكرة لأفراد المجتمع بسهولة ويسر، إضافة إلى توفير أفضل الخدمات لفئة أصحاب الهمم.

خطة تحوّل كامل

وأوضح أن مركز الشرطة الذكي في المنطقة الحرة بمطار دبي يوفر 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية وغيرها، إلى جانب 33 خدمة فرعية، يقدمها المركز دون تدخل بشري، بسبع لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، بما يراعي الطبيعة العالمية لمدينة دبي، وتيسيراً على المراجعين من مختلف الجنسيات، وذلك في إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة وبدون توقف.

علاقة استراتيجية

من جانبه عبّر الدكتور محمد الزرعوني، المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» عن أهمية العلاقة الاستراتيجية، التي تجمع المنطقة الحرة وشرطة دبي في توفير بيئة آمنة عالية المستوى، والتي تثري وتعزز في جعل دبي من أكثر المدن أمناً وسعادة على مستوى العالم.

وأضاف الزرعوني: «ينسجم افتتاح مركز الشرطة الذكي في «دافزا» مع مساعينا لتعزيز تجربة متعاملين ورواد المنطقة الحرة بتقنيات مبتكرة ترتقي بتلبية متطلباتهم المختلفة، ونثمن جهود القيادة العامة لشرطة دبي في تصميم وتقديم المبادرات والخدمات الذكية واختيارهم لمجمع «دافزا سكوير» لافتتاح مركز الشرطة الذكي الثالث عشر على مستوى الإمارة والأول في دافزا».

الجدير بالذكر أن المراكز استقطبت وفوداً من مختلف المؤسسات الأمنية والشرطية والشخصيات العالمية، ليعيشوا تجربة استثنائية في واحدٍ من أبرز المشاريع الرائدة والفريدة من نوعها، في إطار سعيهم لتطبيق هذه التجربة في بلدانهم، بهدف الارتقاء بالخدمات الشرطية الذكية.

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