مخالفة 3 منشآت رياضية وإغلاق نادٍ ومركزي تدليك وصالوني حلاقة

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مركزي تدليك وصالوني حلاقة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال 24 الشهر الجاري، بعد أن نفذ مفتشو البلدية زيارات رقابية على2301 مؤسسة، وتم تحرير مخالفة 6 مؤسسات وتوجيه 47 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2244 مؤسسة.

متابعة يومية

وتقوم بلدية دبي بتنفيذ حملات تفتيشية يومية، للتأكد من مدى التزام كل المنشآت والمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات الوقائية، ويتم مخالفة الجهات غير الملتزمة، وفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصاً منها على تعزيز حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

كما أصدر مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «اقتصادية دبي» 3 مخالفات مالية على عدد من المراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، كما تم إغلاق ناد رياضي واحد بالتعاون مع بلدية دبي، وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية، للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس (كوفيد 19).

كما وجهت فرق مأموري الضبط التابعين لمجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «اقتصادية دبي» خلال زياراتها التفتيشية 3 تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على مناطق عدة في مختلف أرجاء دبي وهي: هور العنز، المحيصنة، القوز، ومردف، كما تنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة، التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، فيما كان سبب إغلاق المنشأة الرياضية نتيجة تكرار المخالفة فيها.

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