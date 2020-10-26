يوسف السركال يتفقد مستشفى الكويت بالشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

تفقد الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مستشفى الكويت بالشارقة، للاطلاع على تحضيرات واحتياجات المستشفى للحصول على الاعتماد الدولي، وذلك ضمن سلسلة جولاته على المنشآت والمرافق الصحية لمعاينة الأداء في الميدان، والاطلاع على مستوى الجاهزية التشغيلية وتوافر المعدات والمستلزمات الطبية والدوائية، وكفاءة جهود الكوادر الطبية في تقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى.

التقى الدكتور السركال عدداً من الكوادر الطبية وشكرهم على جهودهم، كما تفقد عدداً من المرضى للاطمئنان على صحتهم، موجهاً بضرورة الاستمرار بتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمراجعين والمرضى في المستشفى. كما قام بجولة في قسم الطوارئ وقسم العناية الحثيثة وأقسام العيادات الخارجية والتنظير والأقسام الداخلية الأخرى.

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