منصة افتراضية لمبادرة اليوم الإماراتي للتواصل الحضاري في «إسلامية دبي»

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عزمها إطلاق المنصة الافتراضية للمبادرة الإماراتية- العالمية «اليوم الإماراتي للتواصل الحضاري السعيد»، والتي ستتضمن جلسة حوارية عن بعد تحت عنوان: «أسعد شعب، أسعد مقيم»، بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام للدائرة، واللواء الأستاذ الدكتور أحمد محمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، حيث سيدير الجلسة المذيع مروان الحل، غداً في تمام الساعة 11 صباحاً.

ويهدف إطلاق المنصة إلى إعداد أجيال منفتحة على العالم بتعميق مفهوم التواصل الحضاري، كونه عنصراً أساسياً في إرساء دعائم التعايش والتسامح بين المجتمعات، من خلال فتح الآفاق مع مختلف ثقافات الشعوب المسلمة وغير المسلمة كافة داخل الدولة وخارجها .

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