«إسكان الشارقة» تطبق المعايير المستدامة في مشاريعها

المصدر: الشارقة - البيان

حصلت دائرة الإسكان في الشارقة على شهادة اعتماد تصميم المسكن المستدام بتقييم اللؤلؤتين وفق معايير نظام استدامة للتقييم بدرجات اللؤلؤ. كأول جهة حكومية في الإمارة تطبق المعايير المستدامة في تصاميمها والتي تعد أحد أفضل المعايير لتقييم المشاريع المستدامة عالمياً ومحلياً. ويُركز التصميم على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وخفض كميات النفايات، واستخدام مواد محلية الصنع، كما يدعم الاستعانة بالمواد والمنتجات المستدامة المعاد تدويرها، مراعياً الحفاظ على نمط تصميم المساكن التقليدية مع إضافة بعض الخواص الإضافية كتوفير الأماكن المظللة والتخفيف من حدة الحرارة والحفاظ على الخصوصية في الداخل.

ويتميز تصميم المسكن المستدام عن غيره من التصاميم التقليدية بتوفير ما يعادل 40% من الاستهلاك الكلي للطاقة والمياه، وذلك بالتركيز على الأنظمة الأساسية للمسكن وهي: «أنظمة الإضاءة - أدوات ترشيد المياه - الأجهزة الكهربائية - أنظمة التكييف - أنظمة تسخين المياه» والتي تسهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة والمياه، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

ويعتمد تصميم المسكن المُستدام على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في الإنارة الخارجية للمسكن، واستخدام الإضاءة الموفرة للطاقة «LED»، ونوعية تكييف متعدد السرعات «VRF» واستخدام أدوات ترشيد استهلاك المياه في العناصر الداخلية للمسكن، واستخدام الأجهزة الكهربائية المطابقة لمقاييس الأداء الدولية المعتمدة والتي تتميز باستهلاك كهربائي أقل وكفاءة أعلى، إضافة إلى استخدام السخانات الشمسية والتي توفر 80% من الطاقة مقارنة بسخانات المياه التقليدية، مع مراعاة التصميم المعماري والإنشائي العام للمسكن الذي يوفر الطاقة ويحسن أداء الجدران بمعدل يفوق 80%.



تصاميم



وتهدف دائرة الإسكان من خلال هذا الاعتماد إلى توفير اختيارات جديدة ومتنوعة لمواطني الإمارة من خلال توفير تصاميم مطابقة لأعلى المواصفات المحلية والعالمية في مجال الاستدامة واعتماد أفضل الممارسات للارتقاء بمنظومة البناء في الإمارة وتشجيع السكان للتحويل إلى مساكن مستدامة صديقة للبيئة.

وتوفر الدائرة مجموعة متنوعة من العروض والخصومات على العديد من أنظمة الطاقة والمياه الموفرة من خلال التنسيق مع عدد من الموردين المعتمدين لديها، تشجيعاً للراغبين في استخدام هذه الأنظمة بمشاريعهم السكنية الخاصة.

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