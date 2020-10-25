برعاية حاكم الشارقة.. انطلاق مؤتمر اللغة العربية الدولي الاستثنائي عن بعد

المصدر: وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. انطلق اليوم مؤتمر اللغة العربية الدولي الاستثنائي "التعليم عن بعد في تدريس اللغة العربية: الواقع والمتطلبات، والآفاق".. الذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر الحالي عن بعد تحت شعار "بالعربية نبدع".

وافتتح المؤتمر معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بمشاركة معالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي، وسعادة الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، وألف من ذوي الاختصاص ومحبي اللغة العربية عبر برنامج زووم.

وألقى الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة كلمة ترحيبية أشار فيها إلى إطلاق المؤتمر عن بعد نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي فرضت تطبيق برامج التعليم عن بعد موضحا أن برنامج المؤتمر يتضمن 15 ندوة علمية حول أفضل الممارسات والتجارب بمشاركة 89 خبيرا وباحثا.

وأكد أهمية المؤتمر في الاطلاع على أحدث المستجدات والمبادرات المبدعة، والإفادة من التجارب والخبرات العالمية والتقارير الناجحة، ونشر الوعي وتحمل المسؤولية المشتركة تجاه اللغة العربية، مع مراعاة خصائصها، لتواكب التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة في ظل تحديات عصر العولمة والتقانة، وجعل اللغة العربية مسايرة لمتطلبات العصر.

ويهدف المؤتمر إلى الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في التعليم عن بعد وتطبيقها على أرض الواقع في العالم العربي، وعرض أحدث الدراسات والبحوث العلمية في مجال التعليم عن بعد وارتباطه بالأداء، وتعزيز التعليم عن بعد الذي يحفز المشاركة والأداء المميز، واستعراض النظريات التربوية التعليمية التي تساعد على نقل التعليم عن بعد لواقع تطبيقي، وإبراز أهمية الأطر الثقافية والأخلاقية لتطبيقات التعليم عن بعد وممارساته، بالإضافة إلى التوعية بدور بيئات التعليم عن بعد في تحفيز المشاركة والأداء المتميز، واستشراف مستقبل التعليم عن بعد في العالم العربي وتحديد معالم التحديات التي تواجه تطويره.

من جانبه قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: "إن وزارة التربية والتعليم تولي اهتماما كبيرا باللغة العربية، في زمن متسارع تتنافس فيه اللغات إلى صدارة المشهد من أجل إيجاد موقع عالمي لها، لامتلاك المعارف والعلوم المؤثرة، التي يتم توظيفها لتعزيز موقعنا ومكانتنا وتطورنا في مختلف مجالات الحياة الفاعلة وفي ظل الواقع الجديد أصبح لزاما علينا أن نقف وقفة جادة للتعامل مع هذا الطارئ، لأن مسؤوليتنا كبيرة تجاه أبنائنا الطلبة، ونحو لغتنا العربية، ضمن إطار من التشارك والتكاملية، وهذا بكل تأكيد هدف المؤتمر ومسعاه النبيل".

وأضاف معاليه: "ما يعزز ثقتنا في النجاح، هو اهتمامكم ومشاركة رواد الفكر والمختصين والباحثين والتربويين والمهتمين في اللغة الأم، ضمن هذا المؤتمر الذي يزخر بقضايا وملفات ودراسات حيوية سوف تتم مناقشتها والبحث في أفضل السبل والممارسات والنظريات، لإرساء أفضل نموذج في تحقيق الفعالية في تدريس العربية عن بعد، وقياس أثره".

وقال: "نتطلع إلى جعل تعليم اللغة العربية مسايرا ومواكبا لمتطلبات العصر، والاستفادة من الخبرات والمبادرات وأفضل الممارسات والتجارب في هذا السياق، فاللغة العربية ليست مجرد لغة نعلمها لطلبتنا، بل هي هويتنا، والوعاء الفكري الذي يحوي ثقافة وتاريخ ونهج ونجاحات ومستقبل أمة بأكملها".

من جانبه قال معالي الدكتور علي بن بعد الخالق القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج: "يسعدني أن يكون مؤتمرنا اليوم في رحاب العربية، التي نعتز بها لسانا لتخاطبنا، ونبضا لتواصلنا، ورمزا لهويتنا، وأساسا لوحدتنا، وقبل ذلك كله لغة لتعبدنا، بعد أن تلقى إعجازها من السماء، خير الخلق، وخاتم الأنبياء، محمد بن عبد الله، النبي الأمي، فبلغ بها الرسالة، وأدى الأمانة، وشرف الكون كله، بما بلغ من خطاب رب العالمين.

وأضاف أن هذا الشرف السماوي، الذي نالته لغتنا، يلقي على عاتقنا شرف المسؤولية للمحافظة عليها، والعمل على تيسير تعليمها وتعلمها، وبذل الجهود العلمية والبحثية لتظل اللغة العربية محافظة على خصوصيتها، قادرة على التعبير عن منتجات العلوم في فروعها المتعددة، وعلى استيعاب معطيات التغيرات المعاصرة في العلوم والتقنية

.وأوضح أن اللغة العربية هي محور اهتمام متأصل في أهداف مكتب التربية العربية لدول الخليج منذ تأسيسه، حيث استشعر من خلال رؤى المؤسسين أن جوهر النهضة التعليمية المستهدفة، لن يكون إلا من باب العناية باللغة العربية.

وقدم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة عرضا مرئيا حول أهم إنجازاته خلال هذا العام في مجال التدريب والمؤتمرات والندوات والإصدارات العلمية والبرامج.

وقال سعادة الدكتور بدر هديبان الحربي إن ما يشهده العالم اليوم من تطور في المعلومات والاتصالات يحتم على الباحثين, والباحثات في تعليم اللغة العربية الاستفادة من هذه المنجزات التقنية وتوظيفها في مجال التعليم عن بعد في تدريس اللغة العربية.

لافتا الى ان هذا المؤتمر الدولي الاستثنائي يتيح للباحثين والمهتمين في مجال تعليم اللغة العربية, أن يقدموا من خلاله عصارة أفكارهم وإبداعاتهم خدمة للغة القرآن الكريم, حيث يواجه تعليم اللغة العربية عن بعد تحديا كبيرا سواء على مستوى تدريس المهارات والعناصر اللغوية, أو أساليب القياس والتقويم, وذلك لما يتطلبه من إمكانيات تقنية, وقدرة على التعامل في توظيف هذه الإمكانيات في تدريس اللغة العربية, واستخدام أساليب متطورة واستراتيجيات حديثة تحقق المستوى المطلوب في تعليم اللغة العربية.

وتم تكريم وزارة التربية والتعليم بدرع تسلمه معالي حسين بن إبراهيم الحمادي على تكرمه بافتتاح المؤتمر ودعمه المستمر لمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة ومكتب التربية العربي لدول الخليج.

كما تم تكريم معالي الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، على دعمه المستمر للمركز، إضافة إلى تكريم المشاركين في الجلسة الافتتاحية.. "الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية، وسعادة الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، وسعادة الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بوزارة التربية والتعليم، وسعادة أبوصالح أنيس لقمان رئيس إدارة البحوث والترجمة بمؤسسة سدرة لدمج أصحاب الهمم، ورئيس الجلسة الافتتاحية، وسعادة الدكتور محمد إسماعيل الغامدي المشرف العام على البعثة التعليمية السعودية في المالديف، والدكتور بدر الحربي من المملكة العربية السعودية على تقديمه لكلمة المؤتمرين بالنيابة عنهم".

وتم عقد ثلاث ندوات تضمنت 16 ورقة بحثية في موضوعات مختلفة حيث تناولت الندوة الأولى 5 أوراق بحثية بعنوان " التعليم عن بعد واستراتيجيات تعليم اللغة العربية"، والندوة الثانية 5 أوراق بعنوان "جودة مناهج اللغة العربية المبتكرة في ضوء متطلبات التعليم عن بعد"، والندوة الثالثة بعنوان: معايير توظيف التقنية في تعليم اللغة العربية.

كما تم استعراض العديد من الموضوعات منها، قراءات في قضايا ومشكلات تعليم اللغة العربية عن بعد "الأسباب وطرق العلاج"، والتعلم التعاوني "استراتيجية تدريس مقترحة لتعليم اللغة العربية عن بعد"، وعوامل تقدم مستوى الطلاب سلوكيا وأكاديميا أثناء فترة التعليم عن بعد: دراسة حالة عن تقدم مستوى طلاب الصفين الخامس والسادس في حصص اللغة العربية، والتعلم عن بعد: فلسفة عربية ورؤية عصرية، ومعايير الجودة في تصميم دروس التعليم عن بعد، وتدريس العربية للناطقين بغيرها في الإمارات وغيرها من القضايا.

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