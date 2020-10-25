الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب أحياناً على المناطق الغربية والجزر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:14والمد الثاني عند 21:11.. والجزر الأول عند الساعة 16:27والجزر الثاني عند الساعة 04:22 .

بحر عمان خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 18:54والمد الثاني عند الساعة 07:14.. والجزر الاول عند الساعة 13:11 والجزر الثاني عند الساعة 00:46.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 20 50 10

دبــي 33 24 55 15

الشارقة 35 18 60 10

عجمان 34 22 70 20

أم القيوين 33 17 70 15

رأس الخيمة 30 18 80 40

الفجيرة 32 22 45 20

العين 34 23 35 15

ليوا 35 18 80 15

الرويس 32 20 80 40

السلع 33 18 90 20

دلما 33 25 70 30

طنب الكبرى 33 26 65 25

طنب الصغرى 33 26 65 25

أبو موسى 33 26 65 25

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