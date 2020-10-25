طابع تذكاري احتفاء ببدء تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية

المصدر: وام

أصدر بريد الإمارات بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية طابعاً تذكارياً مميزاً احتفاءً ببدء تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

يتميز الطابع التذكاري بتصميم يحمل صورة لمحطات براكة للطاقة النووية.

ويصدر بريد الإمارات 25 ألف طابع تذكاري وألف مغلف لليوم الأول للإصدار وألف بطاقة بريدية (بوست كارد) وتتاح للبيع اعتباراً من 25 أكتوبر في المراكز الرئيسية لسعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات والمتجر الإلكتروني لبريد الإمارات.

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