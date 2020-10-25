معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" ينطلق غدا عن بعد

تنطلق غداً (الاثنين 26 أكتوبر) الساعة 10 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، الدورة الافتراضية من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

يستمر المعرض الافتراضي ثلاثي الأبعاد المحايد للكربون، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى الأربعاء 28 أكتوبر الجاري بمشاركة 1,076 شركة من 52 دولة حول العالم. ودعت الهيئة الجمهور لزيارة المعرض الافتراضي من خلال الحاسب المكتبي أو الحاسب المحمول، أو التطبيق الذكي (WETEX). ويمكن للزوار التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (www.wetex.ae).

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "بفضل رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بات "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" أحد أهم المعارض المتخصصة على المستوى العالمي، وستسهم النسخة الافتراضية ثلاثية الأبعاد من المعرض هذا العام، في الوصول إلى عدد أكبر من الزائرين في جميع أنحاء العالم وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار، إضافة إلى المشاركة في الندوات الافتراضية التي تناقش العديد من الموضوعات المهمة في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة وغيرها".

وأكد معالي الطاير أن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية يوفر منصة متكاملة للشركات للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.

منصة هيئة كهرباء ومياه دبي

من خلال منصتها الافتراضية في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020، تسلط هيئة كهرباء ومياه دبي الضوء على عدد من مشروعاتها ومبادراتها وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية (في موقع واحد) على مستوى العالم، ومركز البحوث والتطوير، ومبادراتها الذكية التي تدعم مبادرة "دبي الذكية"، وتشمل هذه المبادرات "شمس دبي" لربط الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنازل والمباني بشبكة الهيئة، و"الشاحن الأخضر" لإنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وأبرز ابتكارات الهيئة وتقنياتها عالمية المستوى في مجال التحول الذكي، والتطوير المستمر لعملياتها التشغيلية، ومنها محطة الشبكة الذكية، ومشروع الهيدروجين الأخضر، ومبنى الشراع، والمحطة الكهرومائية في حتّا، ومشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وتخزين المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية، ومبادرة الناموس، والمسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط)، ومبادرة الاستجابة الذكية، ومتجر ديوا الذي يوفر خصومات حصرية لمتعاملي الهيئة من عدد كبير من الشركات الخاصة عبر تطبيق الهيئة الذكي.

تسهيل لقاءات الأعمال (B2B)

تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى توفير بيئة أعمال مثالية لعقد اللقاءات بين الرعاة والعارضين والزوار. وتوفر الهيئة على مدى أيام المعرض الثلاث خدمة لقاءات الأعمال (B2B) الافتراضية لتسهيل التواصل بين الرعاة والعارضين والمهتمين بقطاعات المعرض من الزوار وتوفير فرص للعارضين لتوسيع أعمالهم وزيادة الوعي عن شركاتهم وبناء شبكات للأعمال واستكشاف فرص توسيع أعمالهم.

ندوات وحلقات نقاشية

يشهد معرض "ويتيكس" عدداً من الندوات يديرها خبراء ومختصون من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار وتوسيع آفاق استخدام الطاقة الشمسية في المنطقة.

وتدعو الهيئة طلاب المدارس والجامعات إلى التسجيل لزيارة النسخة الافتراضية ثلاثية الأبعاد من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية والاستفادة من الندوات التي سيتم عقدها على مدى أيام المعرض الثلاث.

تطور معرض "ويتيكس" منذ 1999

على مدى 22 عاماً، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في تطوير "ويتيكس" ليصبح أكبر المعارض المتخصصة في المنطقة، ومنصة مهمة تجمع العارضين وصناع القرار والمستثمرين والمهتمين بقطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ومنذ انطلاقه في عام 1999 كمعرض لتقنيات إدارة المياه، تطور "ويتيكس" بشكل متسارع، حيث تم في عام 2001 إضافة قطاع الطاقة، وفي عام 2004 عملت هيئة كهرباء ومياه دبي على توسيع هذا القطاع ليشمل مجالات البيئة وإدارة النفايات، ومن ثم الأبنية الخضراء، وحلول خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في 2008. وفي عام 2012 شهد المعرض إضافة مجالات النفط والغاز والفحم ضمن قطاع الوقود الأحفوري التابع للمعرض، وتبع ذلك إضافة "معرض دبي للطاقة الشمسية" في عام 2016.

للتسجيل ولمزيد من المعلومات حول معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.wetex.ae

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