بلدية دبي تغلق مركزي تدليك وصالوني حلاقة

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مركزي تدليك وصالوني حلاقة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال 24 الشهر الجاري بعد أن نفذ مفتشو البلدية زيارات رقابية على2301 مؤسسة، وتم تحرير مخالفة 6 مؤسسات وتوجيه 47 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الاجمالية فيها لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2244 مؤسسة.

متابعة يومية

وتقوم بلدية دبي بتنفيذ حملات تفتيشية يومية للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والانشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات الوقائية، ويتم مخالفة الجهات غير الملتزمة، وفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، حرصاً منها على تعزيز حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وخلال الجولات الرقابية يحرص مفتشو البلدية على التأكد من الالتزام بجميع الاجراءات والتدقيق على جميع الاشترطات من أبرزها: التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الاوقات إلى جانبي التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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