حمدان بن محمد يفتتح غرفة العمليات الخاصة بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، اليوم غرفة العمليات الخاصة بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب التابعة لإدارة أمن المواصلات.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، إن دعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبجهود أبناء الوطن المخلصين الساهرين على خدمة المجتمع تترسخ مكانة دولتنا بين أكثر دول العالم أمناً وأماناً.

وأضاف أن المستوى الرفيع للجاهزية الأمنية في دبي وفق المقاييس العالمية يضمن حماية المجتمع والتعامل مع كافة المواقف بكل كفاءة، مؤكداً أن "التدريب المستمر للكوادر المتخصصة واكتساب الخبرات التكنولوجية هدف استراتيجي نوفر له كل الإمكانات للحفاظ على أعلى درجات تميز الأداء."

#حمدان_بن_محمد: افتتحنا اليوم غرفة العمليات الخاصة بمحطة حمدان الذكية للمحاكاة والتدريب التابعة لإدارة أمن المواصلات.. دعم وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبجهود أبناء الوطن المخلصين الساهرين على خدمة المجتمع تترسخ مكانة دولتنا بين أكثر دول العالم أمناً وأماناً. pic.twitter.com/3uxmvDYC3w — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 25, 2020

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