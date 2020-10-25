تعديل مواعيد العمل في الفحص الفني للمركبات بأبوظبي والعين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي تعديلاً على مواعيد العمل في عدد من مراكز الفحص الفني للمركبات اعتباراً من اليوم 25 أكتوبر.

و يكون العمل في مبنى السلامة "مصفح" ‪من الأحد إلى الخميس‬ من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء وفي مبنى السلامة "بني ياس "من الأحد إلى الخميس من السابعة صباحاً ولغاية الثالثة مساء.

أما في مبنى السلامة "الفقع "بالعين فيكون العمل ‪من الأحد إلى الخميس‬ من الساعه السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساء.

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