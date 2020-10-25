محمد بن زايد: الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم من الشلل

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه بتضافر الجهود ودعم المبادرات العالمية سيتم القضاء على شلل الأطفال، مشيراً سموه إلى أن الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم من هذا المرض.

وقال سموه عبر «تويتر»: «في اليوم العالمي لشلل الأطفال نحيي الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواصلون مهامهم رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا».

ويحتفل الشركاء المعنيون باستئصال شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي لشلل الأطفال 24 أكتوبر المرة التاسعة. وأخذت الإمارات على عاتقها تمويل حملات التطعيم ودعمها، وخاصة في باكستان، منذ عام 2014، من خلال «حملة الإمارات للتطعيم»، التي قدمت منذ إطلاقها، 483 مليون جرعة تطعيم ووصلت إلى 86 مليون طفل.

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محمد بن زايد: بتضافر الجهود سنقضي على شلل الأطفال في العالم

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