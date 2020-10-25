سرطان الثدي يشكل 20.23 % من الأمراض السرطانية في الدولة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت الدكتورة منى الكواري مدير إدارة الرعاية التخصصية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في تصريح خاص لـ«البيان» أنه في شهر أكتوبر الجاري تم تنظيم سلسلة من المحاضرات الافتراضية لتوعية الفئة المستهدفة بفحص سرطان الثدي عبر منصات الاتصال المرئي والمسموع بالتعاون مع جهات ومؤسسات مختلفة في الدولة، وذلك لتوعية النساء بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما سيتم توجيه النساء وتشجيعهن من خلال هذه الحملات للتوجه لمراكز الفحص التي توفر خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما أنه تبعاً لآخر الإحصائيات التي تم إجراؤها في الدولة يشكل سرطان الثدي نسبة 20.23% من جميع الأمراض السرطانية في الدولة في الجنسين، كما يمثل نسبة 36.6% من الأمراض السرطانية في النساء ما يجعله السرطان الأكثر شيوعاً في الدولة.

وأضافت إنه في جائحة (كوفيد 19) تم إرسال رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفئات المستهدفة من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات والجامعات والمدارس في الدولة للوصول لأكبر عدد من النساء ولتوعية المجتمع بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتة إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقدم العديد من الفحوص للكشف عن سرطان الثدي .

اكتشاف

إن اكتشاف سرطان الثدي في المراحل الأولى من الإصابة يساعد على الوصول إلى الشفاء التام من المرض بنسبه تزيد على 90%، لذا يجب على النساء إجراء فحص الماموجرام من عمر 40 عاماً فما فوق مرة كل عامين، كما أن الفحص يعد مجانياً للمواطنين والمواطنات في كافة المرافق التابعة للوزارة.

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