استعراض تجربة الإمارات في الابتكار الحكومي بمهرجان إسرائيلي

المصدر: دبي - البيان

أكدت هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة دولة الإمارات، أن تعزيز الشراكات الدولية في تعميم وترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار الحكومي، يمثل ركيزة أساسية لتوجهات حكومة دولة الإمارات، بمشاركة نموذجها المتميز، وأفضل الممارسات التي طورتها في مجالات توظيف الأفكار المستقبلية، والتكنولوجيا الحديثة، والارتقاء بالأداء الحكومي على أسس مبتكرة.

جاء ذلك، خلال مشاركة هدى الهاشمي في جلسة رئيسة، بعنوان «بناء الحكومات المبتكِرة»، ضمن أعمال قمة (DLD) الافتراضية، التي تم تنظيمها عن بعد، ضمن مهرجان أسبوع الابتكار الإسرائيلي، الذي يعد من أكبر الفعاليات في مجال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، كما تحدثت في الجلسة، السفيرة ياعيل رافيا زادوك نائب المدير العام، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

واستعرضت هدى الهاشمي، خلال الجلسة، عدداً من المبادرات والاستراتيجيات الحكومية التي طورتها دولة الإمارات في مجالات تعزيز الابتكار الحكومي، وتبنيه ثقافة في منهجية العمل، وتطرقت إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، التي تهدف لتمكين أفراد المجتمع في 7 مجالات رئيسة، تشمل: تطوير مهارات المستقبل، والتشجيع على الاستكشاف، والارتقاء بجودة الصحة، وتحفيز القوة الخضراء.

واستعرضت هدى الهاشمي، الفرص المستقبلية التي يوفرها الابتكار، من خلال استقطاب المواهب والشركات الناشئة، وتطوير قطاعات جديدة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، وتطرقت إلى الموقع الريادي لدولة الإمارات، ودورها كحاضنة داعمة وممكنة للقطاعات الناشئة المبتكرة، وجهود الحكومة في تطوير السياسات والبرامج الداعمة لتعزيز الابتكار.

رؤية

وأكدت الهاشمي، أن هذه المبادرات، تهدف إلى تحقيق رؤية حكومة الإمارات، المرتكزة على تطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتشجيع أصحاب المواهب والأفكار المبتكرة، وتسهيل تبني أفضل الوسائل التكنولوجية في مواكبة المتغيرات العالمية، لتصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم في قطاع الابتكار وصناعة المستقبل.

من جهتها، قالت السفيرة ياعيل رافيا زادوك نائب المدير العام، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية الإسرائيلية: «تعتبر الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، من أهم الدول ابتكاراً في المنطقة والعالم، بفضل حرصهما على تشجيع تبني ثقافة الابتكار، وتوفير البنية التحتية اللازمة لاستقطاب أصحاب الأفكار المبتكرة، وتنفيذ المشاريع المستقبلية».

وأكدت أهمية تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة، في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصحة والأجهزة الطبية، والأمن الغذائي والمائي، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الزراعية، والتنقل الذكي، وغيرها.

تحول رقمي

يستضيف مهرجان الابتكار الإسرائيلي، آلاف الشركات العالمية والناشئة والمستثمرين والمبتكرين، ورواد الأعمال والمديرين التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في مختلف مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتحوّل الرقمي.

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