ميثاء آل نهيان: الإمارات تحمل راية الخير للبشرية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن دولة الإمارات لها مساهمات مهمة وأساسية في تنمية المجتمع الإنساني عالمياً، مشيرة إلى أن الدولة تحمل نور الأمل وراية الخير للبشرية.

جاء ذلك في كلمة بمناسبة إعلان إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بالتزامن مع اليوم العالمي لشلل الأطفال، عن نجاح حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان بالتغلب على تحديات انتشار «كورونا» ، والوصول إلى أكثر من 16 مليون طفل وتقديم 28 مليون جرعة تطعيم لهم في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2020، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحملة مكافحة شلل الأطفال بالتعاون مع المنظمات الدولية.

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