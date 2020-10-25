55 مؤسسة ترعى الدورة الافتراضية من «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، تنظم الهيئة سنوياً معرضي «تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)» و«دبي للطاقة الشمسية»، ويعد المعرضان فرصة مثالية للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية للترويج لمنتجاتها وخدماتها وحلولها المبتكرة في قطاعات المياه، والطاقة، والاستدامة، والابتكار، إضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات والخبرات من جميع أنحاء العالم.

وأعلنت 55 مؤسسة وشركة محلية وعالمية عن رعايتها لمعرضي «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2020»، اللذين تنظمهما الهيئة هذا العام غداً ويختتمان الأربعاء المقبل افتراضياً باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، وتعد هذه الدورة الأولى لمعرضين افتراضيين بصيغة ثلاثية الأبعاد محايدة للكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي استخدام منصة افتراضية لاستضافة ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020 ضمن جهود الهيئة لاتباع الممارسات المستدامة، حيث توفر النسخة الافتراضية جميع المزايا والفرص التي يوفرها المعرض التقليدي، إضافة إلى إزالة الحدود الجغرافية أمام الزوّار والعارضين من مختلف أنحاء العالم.

ويحظى المعرضان برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي في فئة الراعي الماسي؛ وكل من شركة «سيمنس»، وشركة «أكوا باور»، وشركة «إيه بي بي» وشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في فئة الراعي التيتانيوم؛ ومؤسسة دبي للإعلام في فئة الراعي الإعلامي الاستراتيجي. كما يحظى المعرض برعاية 13 جهة في فئة الراعي الاستراتيجي، و6 جهات في فئة الراعي البلاتيني، و26 جهة في فئة الراعي الذهبي، و5 مؤسسات في فئة الشريك الإعلامي الرئيسي.

وأشاد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية برعاة المعرض الذي بات منصة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية لعرض أحدث التطورات والحلول التقنية في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار.

وأضاف معالي الطاير: «نعتبر الجهات الراعية والداعمة لمعرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» شركاء للهيئة، مساهمين في ترسيخ مكانة هذا الحدث الاقتصادي والبيئي المهم على خارطة المعارض المتخصصة في العالم، ومشاركين في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة بشكل عام».

طرق دبي

قال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: «مشاركة الهيئة في معرض ويتيكس 2020 تُعد فرصة مواتية لعرض مبادراتنا وإنجازاتنا وخططنا في تحقيق بيئة خضراء مستدامة في كل أعمالنا التشغيلية والخدمية، بما يتواكب مع توجهات قيادتنا الرشيدة وفق أرقى المعايير في هذا المجال».

أكوا باور

وقال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» السعودية: «نعتز بمشاركتنا الفعّالة في هذا المحفل العالمي الذي سيقام وسط تحديات اقتصادية فرضتها أزمة جائحة كورونا عالمياً لكنها لم تحل دون إصرار حكومة دبي الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تحقيق مستهدفات رؤية الإمارة بزيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة لتصل إلى 75% بحلول 2050 بل وأكثر من ذلك، في ضوء المستهدفات الواضحة والأدوات الفعّالة التي تسخّرها الإمارة لإنجاز خطتها الطموحة لأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، وتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

سيمنس إنيرجي

قال ديتمار سيرسدورفير، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس إنيرجي» الشرق الأوسط والإمارات: «تفخر شركة سيمنس للطاقة بأن تكون راعياً رئيسياً لمعرض ويتيكس، والذي يعد من أهم معارض هيئة كهرباء ومياه دبي وأكثرها تأثيراً، فالمعرض في نسخته الافتراضية ثلاثية الأبعاد هذا العام يُعد الأول من نوعه على مدار تاريخ المعرض منذ 22 عاماً، ليصبح بذلك نهجاً مبتكراً يجسد القيم الطموحة والرائدة التي يتبناها كل من ويتيكس وهيئة كهرباء ومياه دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

هيتاشي إيه

وذكر الدكتور مصطفى الجزيري، المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان: «تلتزم شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز بالتنمية المستدامة، ونسعى لتحسين جودة حياة الناس في جميع أنحاء العالم من خلال التقنيات الرائدة، وإضافة القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وسوف تكون الرقمنة واحدة من أهم الممكنات لتحقيق ذلك وستمتد عبر سلسلة القيمة بأكملها، عبر قطاع الطاقة المستدامة والتقنيات الرقمية المتطورة. نحن نتبنى روح الابتكار الذي يساعدنا على خدمة عملائنا. ونعتزم استعراض هذه القدرات في معرض ويتيكس 2020، الحدث المتخصص والرائد على مستوى المنطقة في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة».

دبي للإعلام

قال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: «إن الشراكة الإعلامية الاستراتيجية لمعرض «ويتيكس 2020» في دورته الاستثنائية الثانية والعشرين، تأتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات الخلّاقة والمساهمة الدائمة في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية.

وسيواكب تلفزيون دبي بقنواته التلفزيونية والإذاعية والرقمية، وفي إطار الخطط والبرامج والاستراتيجيات والأهداف التي يسعى إليها خدمة للمجتمع بكل فئاته وشرائحه، من خلال فريق إعلامي وفني متخصص، فعاليات معرض «ويتكيس 2020»، أول معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد محايد للكربون، يركز على قطاعات المياه والطاقة والبيئة والاستدامة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

«إينوك»

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يعدّ معرض «ويتيكس» منصة رائدة جمعت على مدار 22 عاماً أبرز الخبراء والمساهمين في القطاع لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطاقة والمرافق. ومنذ انطلاقته، استمر المعرض في اكتساب الرؤى الملهمة والثاقبة، مع تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالحفاظ على المياه واستدامة البيئة».

وتحدث أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): «تأتي رعاية مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) لمعرض «ويتيكس»، الذي يعد أول معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد محايد للكربون، لتأكيد التزام أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بمواصلة دعم تطبيقات معايير الاستدامة البيئية في دولة الإمارات والمنطقة».

المجلس الأعلى للطاقة

من جانبه قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «نتطلع إلى المشاركة الفعّالة في الدورة المقبلة كأول مشاركة افتراضية ثلاثية الأبعاد في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ونسعى من خلال هذا الحدث إلى الاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والحلول المبتكرة في الاستدامة».

دوكاب

وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة دوكاب: «نفتخر في دوكاب بالمشاركة راعياً بلاتينياً في معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية وعلى الرغم من اختلاف المعرض إلى حد ما هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، إلا إنه يواصل التزامه بتعزيز مستقبل مستدام لقطاع الطاقة والخدمات بشكل عام. ونهدف للاستفادة من مشاركتنا في المعرض الذي يمثل منصة لتعزيز قيمة سلاسل التوريد المستدامة لقطاع الطاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في المنتجات التي تتوافق مع معايير السلامة والاستدامة العالمية».

لارسن آند توبرو

وقال تي. مادهافا داز، مدير ونائب رئيس تنفيذي أول في شركة «لارسن آند توبرو»: « سعداء بمشاركتنا في معرض «ويتيكس» وذلك لأنه يتيح لنا الفرصة لعرض حلولنا الرقمية وإنجازاتنا وقدراتنا، وتأكيد التزامنا تجاه دولة الإمارات وتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين».

«مصدر»

وتحدث محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر): «نفخر بالمشاركة في رعاية معرض «ويتيكس 2020» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بشكل افتراضي هذا العام، حيث تلتزم «مصدر» بدعم مساعي الهيئة الرامية إلى تحقيق استراتيجية الطاقة النظيفة في دبي وتعزيز جهود الاستدامة على مستوى الدولة».

«الاتحاد إسكو»

وتحدث علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لخدمات الطاقة»: «تواصل «الاتحاد إسكو» دعم رؤية دبي لتصبح واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم من خلال التنفيذ الناجح لمشاريع إعادة تأهيل المباني والطاقة الشمسية في جميع أنحاء الإمارة. ومنذ عام 2011، أدى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة إلى توفير 6.6 مليارات درهم من التكاليف التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية ونجح في تجنب 10.3 ملايين طن متري من ثاني أكسيد الكربون».

قال أندرو جونز، نائب الرئيس للمبيعات في إيترون لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: « نشعر بحماسة بالغة إزاء عرض حلولنا وأنظمتنا في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) باعتباره أول معرض افتراضي ثلاثي الأبعاد محايد للكربون. سوف تضم منصتنا حلولنا وأنظمتنا ذات الكفاءة المثبتة والنطاق الشامل للطاقة والمياه».

1076 شركة

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجمهور لزيارة الدورة الافتراضية من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه الهيئة غداً ويختتم الأربعاء المقبل من 10 صباحاً إلى 6 مساءً بتوقيت الإمارات (غرينتش+4)، للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار. وتشارك في المعرض الافتراضي ثلاثي الأبعاد المحايد للكربون، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 1076 شركة من 52 دولة حول العالم. وتوفر الهيئة لكل شركة منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد لعرض منتجاتها وخدماتها بطريقة مبتكرة.

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