جلسة حوارية عن البرنامج النووي السلمي الإماراتي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي جلسة حوارية حول برنامج الطاقة النووية في دولة الإمارات على مستوى جهات وموظفي حكومة أبوظبي، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث أطلعت الموظفين على تطورات البرنامج النووي الإماراتي السلمي.

وحضر الجلسة كل من علياء عبدالله المزروعي المدير العام لهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وكريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومحمد سلطان الزعابي نائب المدير العام للشؤون الإدارية بالهيئة، وراؤول هاشم عواد نائب المدير العام لقطاع العمليات بالهيئة، بهدف تعريف الموظفين بالخطط والبرنامج، التي تطلقها المؤسسات والجهات الحكومية، والمساهمة بالتالي في تعزيز الانتماء والولاء لدى الموظفين وإرساء نموذج متميز لروح الفريق الواحد والشفافية لدى الجهات كافة.

وفي هذا الصدد قدم كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية نبذة عن تاريخ الهيئة وأدوارها ومسؤولياتها في الجلسة الحوارية الأولى على نطاق موظفي الحكومة، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.

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