إشادة بدور «جائزة خليفة لنخيل التمر» في دعم إنتاج التمور عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد خبير دولي بالدور الكبير لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم، وخصوصاً في تنظيم مؤتمر وزراء الزراعة للدول المنتجة للتمور، لوضع استراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء في 9 مارس 2019، والذي أثمر عن إطلاق إعلان أبوظبي، وإنشاء صندوق استئصال سوسة النخيل الحمراء، تحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وأكد الدكتور خوسيه رومينو فالييرو، أحد خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مجال سوسة النخيل الحمراء - خلال محاضرة افتراضية، نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، حول «سوسة النخيل الحمراء.. الماضي الحاضر والمستقبل» - أن هناك حاجة ملحة لزيادة تكثيف أبحاث سوسة النخيل الحمراء، لتطوير تقنيات سهلة الاستخدام، في ما يتعلق بالكشف المبكر وتدابير الصحة النباتية، والتقنيات شبه الكيميائية، والعلاجات الوقائية والعلاجية والبيولوجية للسيطرة، وإزالة أشجار النخيل المصابة بشدة، وجمع البيانات من أجل اتخاذ قرارات فعالة، من شأنها تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة هذه الآفة الفتاكة.

وخلال المحاضرة، التي شارك فيها 63 شخصاً، هم نخبة من المزارعين والمنتجين والأكاديميين والمختصين بزراعة النخيل، وإنتاج وتصنيع التمور، يمثلون 13 دولة حول العالم، أوضح الخبير الدولي أن الموطن الأصلي لسوسة النخيل الحمراء، هو جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث كانت من الآفات الرئيسة لجوز الهند، وظهرت كآفة رئيسة لأشجار النخيل في النظم البيئية الزراعية المتنوعة في جميع أنحاء العالم، ثم دخلت سوسة النخيل الحمراء إلى منطقة الشرق الأوسط، خلال منتصف الثمانينيات، وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم، بشكل رئيس، من خلال مواد الزراعة المصابة، التي يتم نقلها لزراعة الحدائق أو الزراعة.

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