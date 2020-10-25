43 ألف سلعة تطرحها «جمعية أسواق عجمان»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشف الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية، عن إعداد خطة لتطوير وتوسعة خدمات الجمعية، موضحاً أنه تم تكليف شركة متخصصة لإجراء دراسة جدوى اقتصادية، لفتح فرع جديد للجمعية، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في غضون أسبوعين، وذلك بهدف مواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية في الإمارة، وبهدف توفير السلع الغذائية المختلفة بأسعار مناسبة للجميع، مؤكداً أن الجمعية تقدم تخفيضات أسبوعياً، تصل إلى نسبة 50 % للخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن، من أجل توفير منصة تقدم أسعاراً تنافسية في ظل جائحة «كورونا».

زيارة

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان لـ «البيان»، عقب زيارة تفقدية للوقوف على أعمال التوسعة والتطوير في فرع الجمعية بمنطقة الجرف السكنية، إن أفرع الجمعية تطرح 43 ألف سلعة، وتحرص على توفير سلة متنوعة من المنتجات المختلفة، مستوردة من دول عديدة، وتتميز بالجودة العالية، لافتاً إلى اهتمام الجمعية بتخصيص أقسام خاصة لبيع المنتجات الزراعية المحلية، من أجل دعم الإنتاج الزراعي المحلي، وتشجيع المزارعين، والمساهمة في الأمن الغذائي، ولتحقيق المزارع الربح، ومساعدته في زيادة المنتجات الزراعية الطبيعية ذات الجودة العالية.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية، بجهود العاملين في الجمعية، في تطوير الخدمات، والعمل من أجل نيل رضاء المتسوقين، وتقديم خدمات متميزة، وتطوير نافذة التسوق الإلكتروني، مشيراً إلى أن الجمعية ملتزمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، من أجل صحة وسلامة المجتمع، وتوفير جميع أنواع السلع، وثبات أسعار السلع، وتقديم أفضل الأسعار، وعدم انقطاع أي سلعة، في ظل الظروف الحالية للجائحة، ومن بداية الأزمة، والاحتفاظ بمخزون استراتيجي.

وأكد أن جمعية أسواق عجمان، تعمل جاهدة منذ انتشار وباء «كورونا» المستجد، على توفير كافة السلع الغذائية بجميع الأفرع، والعمل على مدار أربع وعشرين ساعة، لتلبية متطلبات المتس٢وقين، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتنفيذ استراتيجية تواكب المستجدات لمواجهة الأزمة الصحية العالمية، كما تم إجراء فحوصات للموظفين في فروع الجمعية، للتأكد من سلامتهم.

عروض

لفت الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي إلى استمرار الجمعية في طرح عروض ترويجية نهاية كل أسبوع، وتقديم تخفيضات، ليتمكن الجميع من شراء المواد الغذائية، وتصل أحياناً نسبة التخفيضات إلى 50 %.

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