صقر غباش يبحث التعاون مع أمين عام الاتحاد البرلماني العربي

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي. وتم خلال اللقاء الذي حضره الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي التأكيد على أهمية العمل البرلماني المشترك، وآلياته وتعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك، وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية في المحافل والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكد معاليه على الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في تعزيز علاقات الأخوة والترابط بين البرلمانات العربية، وضرورة تفعيل أوجه العمل البرلماني العربي في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم.

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