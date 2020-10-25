«دبي للإحصاء» يطلق منظومة التدريب الإحصائي

المصدر: (دبي- وائل نعيم )

أطلق مركز دبي للإحصاء منظومة التدريب الإحصائي، في إطار جهوده، للارتقاء بقدرات كوادره الإماراتية الشابة، وإكسابهم مهارات إحصائية متقدمة، حيث تتضمن المنظومة عدداً من البرامج التدريبية، تم تحديدها من قبل الخبراء والأكاديميين في المجال الإحصائي، وتشمل برامج تدريبية عدة كالمبادئ الإحصائية العامة، والتعرف على أنواع العينات وعملية ضبط جودة البيانات والمخرجات الإحصائية، كما تتضمن برامج تدريبية تطبيقية على البرمجيات التقنية الإحصائية .

وقال عارف عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء «يأتي هذا البرنامج إيماناً منا بأهمية تأهيل جيل جديد من الكوادر الإماراتية الإحصائية، لافتاً إلى أنه تم إعداد هذا البرنامج حجر أساس لتمكين وتطوير القدرات الفنية الوطنية لإدارة العمل الإحصائي بمستويات احترافية .

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